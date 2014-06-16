بعد حملة التشويه التي طالت المجمعات العمومية

تبون يدافع عن مجمع «كوسيدار» ويصفه بالقوة الضاربة

دافع الوزير الأول عبد المجيد تبون عن المجمع العمومي للأشغال «كوسيدار»، بعد حملة التشويه التي طالت المؤسسات العمومية في قطاع البناء، قائلا «إن كوسيدار تعد قوة ضاربة في قطاع البناء رغم بعض المشاكل التي تتخبط فيها».

أثنى تبون على العمل الذي تقوم به شركة «كوسيدار» الرائدة في مجال البناء والأشغال العمومية بالجزائر، حيث أبدى الوزير الأول إعجابه بالهندسة المعمارية التي شيدت بها المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، قائلا في هذا الصدد «إن مجمع كوسيدار يعد قوة ضاربة في مجال البناء والأشغال العمومية رغم بعض النقائص»، مضيفا خلال إشرافه على مراسيم تدشين المدرسة وتخرج الدفعة الثانية من طلبتها أمس، أن هذا الإنجاز يحترم تعليمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أكد ضرورة الاهتمام بتحسين الأداء في مجال الهندسة المعمارية كشرط لإنجاح الجهود الوطنية المبذولة في تطوير المدن. وفي سياق ذي صلة، أفاد تبون أن المدرسة العليا للضمان الاجتماعي تعد أول مدرسة في العالم العربي والإفريقي تستجيب للمعايير الدولية، موضحا أن شروط الالتحاق بهذه المدرسة يبرز المستوى الكبير ومصداقية الشهادة التي ينالها خريجوها على حد قوله. وجاءت مراسم تخرج الدفعة الثانية لطلبة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أكد المكانة بالغة الأهمية التي يجب إيلاؤها لتكوين العنصر البشري وتنمية الكفاءة العلمية والمهنية لدى الأجيال. من جهته، ذكّر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي بتوجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قائلا «لا وجود لدولة قوية وشعب متقدم واقتصاد مثمر، إلا بالاستثمار الجاد والفعّال في المعرفة التي يجب أن تضطلع بها الأجيال الصاعدة». وأضاف زمالي مبرزا أن هذا الإنجاز الذي يمثل أداة استراتيجية للتكوين وتنمية كفاءات الموارد البشرية، جاء تجسيده تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية الذي تم بفضله تسخير كل العوامل التي وظفت لإنجاز هذه المدرسة المتميزة بكافة المعايير. وأوضح ذات الوزير أن المدرسة العليا للضمان الاجتماعي تمثل أداة لتعزيز القدرات العلمية والكفاءات المهنية في مجال الضمان الاجتماعي بما يسمح بتحسين نوعية الخدمة العمومية المقدمة للمواطن، لأن التسيير الأمثل لهذه المنظومة يعد من بين أهم الشروط التي تساهم في تحقيق التضامن الوطني والانسجام والاستقرار الاجتماعيين. وفي الصدد ذاته، أكد المسؤول الأول عن قطاع التشغيل والضمان الاجتماعي أن وزارته سخّرت كل الإمكانات من أجل تجسيد هذا المشروع، كما تم وضع المدرسة تحت الوصاية البيداغوجية المزدوجة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى إبرام اتفاق تعاون مع منظمة العمل الدولية، مما سيجعل المدرسة بموجبه تشكل قطبا ذا بعد إقليمي وقاري للتكوين والبحث وتبادل التجارب في مجال الحماية الاجتماعية، كما ستكون المدرسة صرحا علميا ومعرفيا يزود القطاع بالكفاءات والإطارات الجديرة والمقتدرة التي ترتقي بأنماط التسيير وبنوعية الأداء على حد قوله.

لطفي العقون