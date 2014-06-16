سجل تأخرا بأربعة أشهر

تبون ينهي مهام مدير وكالة إنجاز المسجد الأعظم

تذكر تلفزيون النهار أمس، أنه تم انهاء مهام نهاء مهام «محمد قشي» بصفته مدير الوكالة الوطنية المكلفة بإنجاز جامع الجزائر الأعظم، واستنادا إلى ذات المصدر فإن سبب انهاء المهام يعود إلى التأخر الملحوظ في تقدم أشغال المسجد الأعظم.

سجّل الوزير الأول «عبد المجيد تبون» تأخرا بأربعة أشهر في أشغال إنجاز الجامع الأعظم الذي طال انتظاره، علما أنّ مراجع حكومية أكّدت سابقا تجسيد المشروع في السداسي الأول من العام الجاري. سبق لوزير السكن والعمران والمدينة «يوسف شرفة»، في الفاتح جويلية الجاري، أن توقّع إمكانية فتح جامع الجزائر الأعظم أمام المصلين قبل نهاية 2017. في زيارة تفقدية لمشروع الجامع بالمحمدية، حثّ الوزير القائمين على إتمام إنجاز المرافق الأساسية، وعلى رأسها قاعة الصلاة والمنارة والساحة الداخلية والمحيط الخارجي، وتسليمها كمرحلة أولى ما سيتيح إمكانية فتح الجامع أمام المصلين في أواخر السنة الحالية.واستهل شرفة، زيارته باجتماع تقني جمع القائمين على المشروع ومسؤولي الإنجاز وممثلي الشركة المنجزة ومكتب الدراسات المكلفين بإنجاز الاشغال ومتابعتها. ولدى اجتماعه بممثلي المؤسسة الصينية المشرفة على إنجاز جامع الجزائر، دعا «شرفة» محدّثيه إلى احترام التزاماتهم المتعلقة بالتسليم الجزئي والنهائي لمشروع الجامع، الذي سيكون ثالث أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشرفين. وفي هذا السياق أكد وزير السكن على ضرورة تسليم قاعة الصلاة والجهة الخارجية للمئذنة والساحة الإسلامية للجامع والطريق المحول المؤدي له، ومرآب السيارات المتواجد خلف الجامع قبل نهاية 2017.

م. ن