حسان مرموري يردّ عبر «المحور اليومي» على الحملة «الجهوية»:

«أنا وزير للسياحة الجزائرية وليس الصحراوية فقط»

استهجن وزير السياحة الجديد حسان مرموري الحملة «الجهوية» التي طالت تعيينه لكونه منحدرا من الجنوب الجزائري، وسجّل نقطة نظام في حديث مع «المحور اليومي» قائلا إنه «وزير للسياحة الجزائرية وليست الصحراوية فقط».

بدا وزير السياحة الجديد حسان مرموري الذي تمّ تعيينه يوم الأربعاء الفارط من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة متأثّرا بسبب الحملة «الجهوية» التي طالته لكونه منحدرا من جنوب الوطن، وتحفّظ الوزير عن التصريح بخصوص أيّ موضوع يتعلّق بقطاع السياحة، لكنّه اختار الردّ على تلك الحملة، في حديث مع «المحور اليومي»، على هامش حضوره الزيارة الميدانية للوزير الأول عبد المجيد تبون إلى ولاية الجزائر العاصمة أمس، أين أشرف على حفل تخرّج طلبة المدرسة العليا للفندقة بعين البنيان. وقال مرموري في ردّه على سؤال يتعلّق بخطّة عمله للنهوض بالسياحة الصحراوية: «بهذا الخصوص أريد أن أوضّح لكم أنني وزير للسياحة الجزائرية ولست وزيرا على سياحة الصحراء فقط»، وتابع الوزير موضّحا: «لا نريد اختصار الحديث عن السياحة في الصحراء لأنني معنيّ بكلّ الجزائر لا بمنطقة معيّنة». ويأتي تصريح الوزير ردّا على حملة قادها عدد من النشطاء من بينهم إعلاميون، بخصوص اختيار وزير من الصحراء للنهوض بقطاع السياحة، حيث رُوّجت توقّعات بأن الحكومة تعوّل من خلال اختيار وزير من الجنوب الوطني على السياحة الصحراوية. في السياق، قال حسان مرموري في كلمته خلال حفل تخرّج أوّل دفعة من المدرسة العليا للفندقة التي أنجزتها شركة الاستثمار للفندقة التي يديرها رجل الأعمال حميد ملزي إنّ تخرّج هذه الدّفعة بشرى سارّة من أجل النهوض بالقطاع، مؤكّدا أنّ برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل حكومة عبد المجيد تبّون قد أولى عناية فائقة بهذا القطاع، وسجّله من أهمّ المحاور التي ينبغي التركيز عليها وجعله قطاعا ذا أولوية. ونوّه الوزير بمستوى التكوين الذي يتلقّاه الطلبة المتخرّجون من هذه المدرسة التي تضمن عدّة تخصّصات. من جانبه، قال حميد ملزي إنّ المدرسة تُخرّج سنويا 36 تلميذا في تخصص تسيير فندقي بعد تلقّي تكوين لمدة ثلاث سنوات. وبخصوص تكلفة التدريس، قال الرئيس المدير العام لشركة الاستثمار للفندقة إنّه يكلّف 900 ألف دينار سنويا، معتبرا أنه مبلغ معقول ويستطيع أيّ شاب لديه طموحات التسيير في الفندقة أن يجمعه من نشاط سنوي. ونوّهت ممثلة رئيس المنظمة العالمية للسياحة إيداليا بيكوم في كلمتها خلال الحفل بمجهودات الجزائر من أجل النهوض بقطاع السياحة حتى يساهم في بناء الاقتصاد الوطني. وعرضت على إدارة المدرسة العليا للفندقة الانضمام إلى المنظمة العالمية للسياحة حتى تتمكّن من تبادل الخبرات مع الجمعيات المنضوية تحت لواء المنظمة والتي تنتمي إلى دول مختلفة. وسلّم أعضاء الحكومة شهادات التخرّج للطلبة، في أوّل دفعة اختاروا لها اسم المجاهد ووزير السياحة الراحل «عبد المجيد علاهم»، وقام الوزير الأول عبد المجيد تبون بتكريم عائلة الراحل.

حكيمة ذهبي