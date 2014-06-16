فرقة تصلي لوحدها وتطعن في إمام المسجد

فتنة بمسجد بلال بن رباح في بلدية أولاد رحمون بقسنطينة

يعيش مسجد بلال بن رباح الواقع ببلدية أولاد رحمون بولاية قسنطينة فتنة حقيقية بعد انشقاق بعض الشبان عن بقية المصلين وقيامهم بأداء الصلاة لوحدهم دون الإمام، ناهيك عن اتهامهم بالطعن في القرآن الكريم وتحريفه، وهو ما استدعى تقديم شكوى ضدهم لدى مصالح الدرك الوطني.

حسب مصادر جريدة «المحور اليومي» فإن الأمر يتعلق بفرقة من الشباب مكونة من 10 شبان تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة، قاطعوا الصلاة مع الإمام منذ مدة ورفضوا أداءها رفقة باقي المصلين، قبل أن يطعنوا -حسب شهادات بعض مرتادي هذا المسجد- في صحة بعض آيات القرآن الكريم، حيث يقومون بتغييرها بواسطة الأقلام في بعض المصاحف حسب شهادات البعض، وهو الأمر الذي دفع بالعديد من السكان لتقديم شكوى ضدهم لدى مصالح الدرك الوطني، باعتبار ذلك من التجاوزات غير المقبولة وغير المسموح بها.

إ - ب