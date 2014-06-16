فرض «الكوطة» على المواد الاستهلاكية لن يؤثر على الاتفاقات الدولية

لا إفراج عن رخص الاستيراد قبل إعادة تنظيم سوق السيارات

أكد وزير التجارة ساسي أحمد عبد الحفيظ أن مصالحه لن تفرج عن رخص الاستيراد الخاصة بالسيارات قبل انتهاء اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة النظر في دفتر الشروط الجديد الخاص بتركيب السيارات لأن كل ذلك مرتبط ببعض، مضيفا أن فرض الحكومة رخصا جديدة لاستيراد المواد الاستهلاكية يهدف إلى كبح الإيرادات أكثر لكن دون إخلال بالتزامات الدولة في المعاهدات التي تجمع الجزائر بالدول الأوروبية والإفريقية والعربية.

نفى وزير التجارة ساسي أحمد عبد الحفيظ تأثير رخص الاستيراد على العلاقات الجزائرية مع دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدا خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية «ألجكس» أن الوضع المالي الذي تمر به الجزائر فرض على السلطات العمومية الحد من الواردات مع مراعاة تذبذب السوق وضمان الوفرة، دون الإخلال بواجبات الدولة فيما يخص المعاهدات التي تجمع الجزائر بالدول الأوروبية والإفريقية والعربية، قائلا «نعمل على الحد من الواردات دون الإخلال بالمعاهدات التي تجمع الجزائر بدول العالم ودون المساس بتوازن السوق». وفيما يتعلق بسوق السيارات، أكد ساسي أن إشكالية استيراد السيارات تبقى مطروحة على طاولة وزير الصناعة ومجموعة العمل التي تم تكليفها بدراسة الملف، وسيتم الاعلان عن كل القرارات المتخذة في وقتها، وفي هذا الصدد أبرز ذات المتحدث أن فاتورة واردات السيارات السياحية بلغت قرابة 531 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى لـ 2017 مقابل 504 مليون دولار من نفس الفترة خلال سنة 2016، مما يمثل ارتفاعا بنسبة تفوق 5 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع سببه استيراد الأشخاص باستخدام رخص المجاهدين الذين تمكنوا من استيراد 530.8 مليون دولار خلال الأشهر الأولى، مبرزا أن وكلاء السيارات المعتمدون لم يستوردوا أي سيارة خلال السنة الجارية. وبخصوص انضمام الجزائر لمنظمة التجارة الدولية من عدمه، أكد وزير التجارة أن «أومسي» ستجتمع قبل نهاية هذه السنة لدراسة إمكانية دخول الجزائر إلى المنظمة، بعدما تجمعت من قبل في 12 دورة، مشددا على أن الجزائر لن تتراجع فيما يخص شروطها المتمثلة في المحافظة على السوق الوطنية.

أسامة سبع