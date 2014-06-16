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مست ولايات تيزي وزو، بومرداس، البويرة والمدية

خلية أزمة لجرد وإحصاء خسائر المتضررين من الحرائق وتعويضهم خلال 10 أيام

  15 جويلية 2017 - 19:55   قرئ 255 مرة   0 تعليق   الوطني
خلية أزمة لجرد وإحصاء خسائر المتضررين من الحرائق وتعويضهم خلال 10 أيام

شكل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي خلية أزمة استعجالية لإحصاء حجم خسائر الفلاحين ومربي النحل والمواشي في كل من تيزي وزو والبويرة وبومرداس والمدية، عقب الحرائق المهولة التي مست عدة ولايات من الوطن، مما يستدعي إعلان حال الطوارئ نظرا للخسائر الهائلة التي مست الثروة الغابية والحيوانية، لدراسة ملفات المتضررين المؤمنين وتعويضهم في أجل أقصاه 10 أيام.   

قال المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي شريف بن حبيلس في تصريح خص به «المحور اليومي» إنه تم تشكيل خلية أزمة بالمديرية العامة للصندوق الوطني في كل من البويرة وتيزي وزو وبومرداس وكذا المدية، عقب الحرائق التي اندلعت بمختلف المناطق الجبلية بالوطن، فضلا عن إيفاد مجموعة من الخبراء للميدان لتقصي الوضع وإحصاء حجم الخسائر التي عرفتها الثروة الغابية وأشجار الزيتون والأشجار المثمرة، ناهيك عن الأضرار التي لحقت بمربي النحل والمواشي.    وطمأن بن حبيلس في هذا الشأن المتضررين المؤمنين بأن عملية التعويض ستتم بطريقة مدروسة، موضحا بقوله «جميع من يملك عقد تأمين مع «(سي أن أم أ) سيتم تعويضه في أجل لا يتعدى 10 أيام»، مبرزا في الوقت نفسه أن تعويض الخسائر الكبيرة سيتم عبر إجراء التسبيق للفلاح المتضرر بتعويض يتراوح بين 20 و50 بالمائة من إجمالي التعويضات.  وفيما يخص الفلاحين غير المؤمَّنين المتضررين من الحرائق التي مست بشكل واسع الولايات المذكورة، أعرب بن حبيلس عن شديد أسفه لغياب ثقافة التأمين لدى هؤلاء الذين سيتحملون أعباء وخسائر كبيرة دون أي تعويض مالي يُذكر، حيث لا يملكون عقود تأمين تحميهم من الكوارث الطبيعية التي زادت حدتها مؤخرا، مجددا دعوته الفلاحين إلى الانخراط في تأمينات الصندوق لأراضيهم وثرواتهم الزراعية والحيوانية لتفادي أي خسائر قد تؤدي بهم للإفلاس دون تعويض أي فلس من أي جهة كانت.وأشار محدثنا في سياق ذي صلة إلى أن الصندوق يملك 422 وكالة جهوية تابعة له على مستوى القطر الوطني، كما أن ولاية تيزي وزو باعتبارها من بين أكثر المناطق تضررا من حرائق الغابات مؤخرا فتضم صندوقا جهويا تابعا لصندوق التعاون الفلاحي، فضلا عن 12 وكالة تابعة له تنشط في الميدان رافقت فلاحي المنطقة قبل اندلاع الحرائق، منوها بالسياسة الجديدة التي انتهجها منذ 3 سنوات لعصرنة المنتوجات التأمينية بما يتناسب مع مختلف الكوارث الطبيعية التي من الممكن أي يتعرض لها الفلاح أو المربي. وقال المسؤول الأول عن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي إن هيئته قامت مؤخرا بتنظيم لقاءات مع الفلاحين والمربّين قبل اندلاع الحرائق في عدة ولايات من الوطن، بهدف تحسيسهم وتوعيتهم بدرجة خطورة الكوارث الطبيعية على المحاصيل الزراعية والمواشي، محذرا إياهم خاصة في الفترة الأخيرة التي أصبح فيها الفلاح معرضا لعدة كوارث طبيعية خطيرة أكثر من أي وقت مضى، أبرزها الحرائق جراء الارتفاع الرهيب لدرجات الحرارة، حيث يعد الفلاح غير المؤمن الخاسر الوحيد من كل ما يحصل. وعن قيمة تعويضات الصندوق خلال السداسي الأول من 2017، أكد بن حبيلس ضخ 300 مليار سنتيم لمختلف المنتجات التأمينية ولكل الكوارث الطبيعية. 

 مريم سلماوي 

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