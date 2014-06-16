اكتشاف مخبأ إرهاب وإيقاف 3 بارونات وحجز 135 كلغ من الكيف

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، الأحد، عن تمكّن مفرزة للجيش الوطني الشعبي من اكتشاف مخبأ لجماعات الإرهاب بولاية سكيكدة، فضلا عن إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 28 شخصا بولاية عين تيموشنت.

حسب بيان للوزارة ذاتها، فإنّ المخبأ إياه بسكيكدة كان يحتوي لغما تقليدي الصنع وجهاز إعلام آلي وأجهزة تصوير وأفرشة، كما تم العثور في المنطقة ذاتها (الناحية العسكرية الخامسة) على كميات من المواد الغذائية المختلفة، كانت مخبّأة داخل برميل بلاستيكي.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وحراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الجمارك بكل من سيدي بلعباس وتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، 3 بارونات وتمّ حجز 135 كلغ من الكيف المعالج.