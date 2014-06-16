وفاة 1343 شخص في حوتادث المرور بين جانفي وماي

بلغ عدد القتلى الناجمة عن حوادث المرور 1343 شخصا و14500 جريح خلال الأشهر الخمسة الأولى لسنة 2017 حسب إحصائيات المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق.

وحسب الأرقام التي قدمها المركز، على هامش إطلاق الحملة الوطنية للوقاية من حوادث المرور، فقد تراجع عدد حالات الوفاة ب177 حالة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ( يناير ومايو 2016) حيث تسببت حوادث المرور خلالها في مصرع 1520 شخص أي بانخفاض بنسبة 11.64 بالمائة.

كما انخفض أيضا عدد الجرحى الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 16.43 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 أين تم تسجيل 17350 مقابل 14500 في السنة الجارية أي بانخفاض ب2850 حالة.

أما بخصوص عدد حوادث المرور المسجلة بين يناير ومايو 2017 فقد بلغت 10206 مقابل 11663 في نفس الفترة من السنة الماضية أي بانخفاض بنسبة 12.49 بالمائة.

وتتصدر الجزائر العاصمة قائمة الولايات فيما يتعلق بعدد حوادث المرور ب601 حادث تليها ولاية المسيلة ب456 حادث ثم سطيف ب428 حادث.

أما فيما يتعلق بعدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور فقد سجلت ولاية المسيلة أثقل حضيلة خلال هذه الفترة ب66 ضحية ثم الجزائر العاصمة ب62 حالة وفاة وباتنة ب 56 ضحية.

وذكر المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق أن العامل البشري يبقى السبب الرئيسي في حوادث المرور حيث بينت الارقام أن 9785 حادث من مجموع الحوادث المسجلة بين يناير ومايو راجع الى عدم احترام قواعد المرور.