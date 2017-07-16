مشكّلة من مدراء الجهاز التنفيذي لولاية تيزي وزو

إيفاد لجنة خاصة إلى آيت يحي موسى لدراسة مخطط التكفل بالمتضررين من الحرائق

حلت، أمس، لجنة خاصة ببلدية ايت يحي موسى الواقعة على بعد 25 كم جنوب تيزي وزو، مشكلة من مدراء الجهاز التنفيذي وبأمر من الوالي. وذلك من أجل تقصي أوضاع البلدية بعد الحرائق التي شهدتها مؤخرا وإعداد مخطط عمل استعجالي للتضامن والتكفل بالعائلات المتضررة.

حضر الاجتماع الذي انعقد بمقر بلدية ايت يحي موسى ممثلون عن أمانة الولاية، مدير الموارد المائية والري، الضمان الاجتماعي، محافظة الغابات، الحماية المدنية، مصالح مديرية الفلاحة، رئيس دائرة ذراع الميزان، رئيس بلدية ايت يحي وأعضاء مكتبه التنفيذي، أعضاء المجلس الشعبي البلدي، إضافة إلى ممثلي مصالح القطاعات المختلفة. وحسبما أكده عضو المجلس الشعبي البلدي شيخ مصطفى والمنتخب عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني في تصريحاته لـ المحور اليومي فإن اللجنة التي افادها والي تيزي وزو إلى بلدية ايت يحي موسى من أجل تقصي الأوضاع التي خلفتها الحرائق الأخيرة. استمعت في أشغال اجتماعها إلى انشغالات سكان البلدية التي نقلها رئيس البلدية سعيد بوغدة ومجموعة من المنتخبين المحليين الذين أصروا على ضرورة الأخذ بجدية مطلب تصنيف البلدية منطقة منكوبة من أحل التكفل الفعلي بالعائلات المتضررة من الحرائق التي ضربت قراها يوميّ 11 و12 جويلية الجاري. كما صرح ذات المتحدث أن هذا المطلب يعد حتمية لكون ايت يحي موسى تعد الوحيدة من المناطق المتضررة بفعل النيران التي سجلت خسائر على جميع الأصعدة بما فيها إحصاء حالة وفاة واحدة والعديد من الإصابات الخطيرة. في سياق أخر قال المتحدث إن أعضاء اللجنة صرحوا أن تواجدهم بأيت يحي موسى يكمن هدفه في تحرير مخطط استعجالي للتكفل بالعائلات المتضررة والتضامن معها بتقديم لها إعانات مادية عبارة عن مساعدات غذائية وأغطية مع إيواء العائلات التي أتت النيران على منازلها بالكامل وذلك في أقرب الآجال. قبل اعتماد مخطط عمل ثاني يكمن في منح تعويضات مادية عن الخسائر التي تكبدها السكان المحليين سواء فيما تعلق بأشجار الزيتون، المنازل، رؤوس الماشية وخلايا تربية النحل وغيرها من الأمور الأخرى التي تتكفل لجنة خاصة تم تنصيبها، أوّل أمس، يترأسها المير ومشكلة من أعضاء المجلس الشعبي البلدي. من ناحية أخرى، صرح ذات المتحدث أن مدير النشاط الاجتماعي والتضامن وعد بالتكفل الولاني بالعائلات المتضررة وتقديم مساعدات غذائية وأفرشة لها في انتظار القرارات الأخرى التي سيسفر عنها اجتماع اللجنة في ختام أشغاله.