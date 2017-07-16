انطلقت الأشغال به منذ 06 سنوات

وزارة السكن أمام مهمة مستحيلة لتدارك 04 أشهر تأخر لتسليم المسجد الأعظم

يبدو أنّ مجهودات وزارة السكن والعمران والمدينة لتدارك تأخر أشغال الجامع الأعظم في الوقت بدل الضائع والتقيد بالآجال المتفق عليها مع رئاسة الجمهورية، باءت كلها بالفشل، وظهر ذلك جليا خلال آخر زيارة قام بها الوزير الأول عبد المجيد تبون للمسجد. حين أبدى استيائه من تباطؤ الأشغال على مستوى عدة هياكل مما أجبره على تفعيل إجراءات قاسية على العمال لمسابقة الزمن، وذلك من خلال العمل وفق نظام ثلاث فرق في اليوم، وتقديم تقارير كل أسبوع عن تقدم الأشغال وزيارة مسؤول القطاع للورشة كل شهر كما أجرت الوزارة قبل أشهر تغييرات جذرية مسّت مجلس إدارة الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر بإقالة المسؤول الأول على رأس الهيئة.

أمر الوزير الأول عبد المجيد تبون بتسريع وتيرة إنجاز مشروع جامع الجزائر قصد فتحه أمام المصلين خلال شهر ديسمبر المقبل، وشدد تبون خلال زيارته لمشروع جامع الجزائر على ضرورة التقيد بالآجال المحددة المتفق عليها مع رئاسة الجمهورية وهي ديسمبر 2017 وهو ما يستدعي العمل وفق نظام ثلاث فرق في اليوم لتدارك التأخر ، وأبدى الوزير الأول استيائه من تباطؤ الأشغال على مستوى عدة هياكل بالمشروع على غرار المنارة وساحة المسجد وقاعة الصلاة، مشددا على ضرورة تدارك هذا التأخر المقدر بحوالي أربعة أشهر.

وأمر مسؤول الجهاز التنفيذي بصياغة جدول جديد لتقدم الأشغال أسبوعا بأسبوع ، مشيرا إلى أنه سيتم بعد شهر القيام بزيارة رسمية تفقدية للورشة تكون فيها القبة الخارجية قد وضعت. يتعين على جميع مسؤولي المشروع والأطراف المتدخلة فيه الرفع من مستوى التنسيق بينهم قصد التحكم في الآجال وزيادة الفعالية في الإنجاز حسب تبون الذي ذكر بأن وزارة الشؤون الدينية هي الجهة المخولة الوحيدة بالقيام بالاختيارات الفنية، لاسيما ما يتعلق بالخطوط والتوشيحات، كما أستفسر تبون عن سبب تأخر الجداريات الحاملة لآيات القرآن الكريم.

تغييرات بمجلس إدارة الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر لتدارك التأخر

لتدارك التأخر المسجل في الأشغال، أصدرت وزارة السكن والعمران والمدينة تغييرات مفاجئة في مجلس إدارة الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر بإقالة جمال شرفي المسؤول الأول لهذه الهيئة و تعيين مصطفى تبورتين خلفا له، وتسليم المشروع في الآجال المحددة نهاية 2017، وجاءت هذه التغييرات المفاجئة و التي مست إدارة انجاز أشغال المشروع، بسبب التأخر الملحوظ في وتيرة الإنجاز والتي اعترف بها وزير السكن عبد المجيد تبون بنفسه مؤكدا بأنها بلغت 18 شهرا وقد عبر عن غضبه أثناء زيارة العمل الأخيرة التي قادته إلى المسجد قائلا لست راضيا عن نسبة تقدم الأشغال . من جهة أخرى أكد تبون أن مصالحة ستعمل جاهدة على تدارك التأخر، لو بمدة 07 أشهر قبل تسليم المشروع، والذي كان من المفروض تسليمه شهر سبتمبر 2016 إلا أن الأمر يعد في الوقت الراهن شبه مستحيل لأن نسبة تقدم الأشغال لم تتجاوز 75 بالمائة.

الميزانية المخصصة للبناء تعادل ميزانية بناء 12 ألف مسكن

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن الميزانية المخصصة لبناء جامع الجزائر الأعظم، تعادل ميزانية بناء حوالي 12 ألف مسكن بمختلف الصيغ السكنية، داعيا إلى تسريع أشغال قاعة الصلاة، باحة الجامع والمئذنة لاستلامها نهاية العام الجاري، مؤكدا أن تسليم الجامع كاملا سيكون نهاية السنة، وأوضح الوزير خلال زيارة تفقدية إلى جامع الجزائر الأعظم أن أشغال الجامع دخلت حاليا مرحلة جديدة لا تتطلب السرعة ولا يد عاملة قوية وآليات كبيرة بل تقتضي فقط الحرص على إتقان العمل والدقة لأن أي خطأ في هذه المرحلة تكون نتائجه وخيمة خصوصا في أشغال التجهيز الكهربائي والإنارة الداخلية والخارجية وكذلك أشغال مد العوازل.

إعطاء إشارة انطلاق المشروع يوم 31 أكتوبر 2011

وضع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحجر الأساس لمسجد الجزائر يوم 31 أكتوبر 2011، لإعطاء إشارة انطلاق المشروع، ويعتبر مسجد الجزائر الذي سيتم تسليمه في نهاية 2017 أكبر مسجد في إفريقيا والثالث في العالم بعد المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة بالعربية السعودية، وتشرف على مشروع الجامع الذي أطلق مطلع 2012 مؤسسة الإنشاءات الصينية العمومية سي أس سي او سي ، ويضم المشروع المنجز في طابع إسلامي عصري بلمسات متوسطية وافريقية علاوة على قاعة للصلاة تسع 120 ألف مصل والمئذنة المشرفة على خليج العاصمة ساحة خارجية ومكتبة ومركز ثقافي ودار القرآن فضلا عن حدائق وحظيرة للسيارات ومباني الإدارة والحماية المدنية والأمن وفضاءات للتجارة والإطعام.