مراجعة سياسة الدعم تخيف الطبقة السياسية

المعارضة تخشى توريطها في تغيير النمط الاجتماعي للدولة

الأرسيدي يطالب بحوار سياسي وليس اجتماعيا فقط

العمال : خوصصة المؤسسات العمومية خطّ أحمر

لم تُبدِ أحزاب سياسية رغم موافقة معضمها تحمّسها بخصوص جلسات النقاش التي اقترحتها الحكومة لمراجعة سياسة التحويلات الاجتماعية، في الوقت الذي تخوّفت تشكيلات سياسية من المساس بمبادئ قامت عليها الدولة الجزائرية، لا سيما أن النقاشات تأتي بعد مراجعات جوهرية في قوانين اقتصادية سجّلت توجّها كبيرا نحو الليبرالية.

قال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال جلول جودي في حديثه مع المحور اليومي ، إنّ الحزب في انتظار دعوة الحكومة لحضور جلسة النقاش حول مراجعة سياسة التحويلات الاجتماعية، كما ينتظر طبيعة النقاش حتى يتّخذ موقفه منه. وشرح جلول جودي بقوله إنّ الحزب لا يرفض تصويب سياسة الدعم لكنّه يخشى أن تمسّ بمبادئ الدولة الاجتماعية التي نصّ عليها بيان أوّل نوفمبر، موضّحا أنّ التعريف المتداول لسياسة الدعم الاجتماعي خطأ، لأنّه يذكر فقط دعم المواد الاستهلاكية ويتغاضى عن ذكر الشق المتعلق بالتحويلات الاجتماعية في مجالات التربية الوطنية والصحة. وتساءل جودي إن كان التصويب سيمسّ أيضا هذين القطاعين، حيث تستفيد منه فئات عريضة من البسطاء الجزائريين، مشيرا إلى أنّ العمال يخشى من تكرار تجربة تخلي الدولة عن مهامها الاقتصادية في الجانب الاجتماعي، بعدما أوصلتنا إلى كوارث . بخصوص الشقّ الاقتصادي، وردا على سؤال يتعلّق بإمكانية تقديم الحكومة عرضا للأحزاب حول حلولها للأزمة الاقتصادية، أكّد المسؤول السياسي أنّ الحديث الذي دار مؤخّرا حول الخوصصة تحت مسمى إنقاذ المؤسسات العمومية، يجانب الصواب، لأن ما تضمنه مخطط عمل حكومة تبّون تنفيذ لوعود رئيس الجمهورية منذ 2008، وقد قالها بنفسه إن الخوصصة لم تأت بأيّ ثمار، مما جعله يستحدث قاعدة 51/49 وحق الشفعة لحمايتها، ولاحظنا أيضا أنّ الحكومات المتتالية لم تقدّم حصيلة الخوصصة.

من جانبها، تعتقد أحزاب المعارضة أنّ الحكومة تحاول من خلال هذه الخطوة توريط الأحزاب المعارضة في إيجاد الحلول لأخطائها السابقة. حيث قال رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، إنّ إشراك الأحزاب ليس الغرض منه الحوار ولكنّه نوع من التهرب من المسؤولية. وتساءل المتحدث عن أسباب عدم إشراكهم في إعداد مخططات عمل حكومات سلال المتعاقبة، فكم من مرة ألحت المعارضة على مراجعة هذا الملف في قانون المالية لأعوام 2015 و2016 و2017، مشيرا إلى أن السياسية المنتهجة حاليا من قبل الحكومة لا تحقق العدالة الاجتماعية، فأموال الدعم الاجتماعي تذهب للفقراء وللأغنياء وللأجانب أيضا.

وبخصوص إمكانية مشاركتهم في المشاورات التي ستطلقها الحكومة من عدمها، قال حمدادوش إن تحالف حركة مجتمع السلم سينظم اليوم يوميا دراسيا بخصوص مخطط عمل الحكومة بمشاركة خبراء اقتصاديين ومختصين في هذا الشأن، ومن المرتقب أن تطرح هذه المسألة للنقاش بين قيادات الحزب في ختام اليوم الدراسي، مشيرا إلى أن حمس سبق لها أن طالبت بإعداد بطاقية وطنية تحصي عدد الفقراء وأصحاب الدخل الضعيف ليتم صب منحة مالية حتى يستفيدوا من الدعم مباشرة.

في نفس الموضوع، قال رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس إن السلطة رفضت طيلة السنوات الماضية فتح حوار معنا من أجل إنقاذ البلاد من حال الانسداد ، مشيرا إلى أنّ حزبه لن يشارك في مشاورات غير جدية ويراد منها إعطاء الشرعية لقرارات أعدت مسبقا. ولفت محسن بلعباس إلى أن المشاورات يجب أن تكون موسعة ولا تقصي أحدا، وأن لا تكون مقتصرة على الدعم فقط، وهذه هي شروطنا للاستجابة لدعوة تبون.