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بعد تدخلاتهم البطولية لإطفاء النيران بمختلف المناطق

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يثنون على رجال الحماية المدنية

  16 جويلية 2017 - 20:50   قرئ 1086 مرة   0 تعليق   الوطني
رواد مواقع التواصل الاجتماعي يثنون على رجال الحماية المدنية

عبر شباب  الفايس-بوك  ومواقع التواصل الاجتماعي عن احترامهم الكامل للعمل الجبار الذي يقوم به رجال الحماية المدنية لمواجهة هذه الحرائق وانقاذ حياة المواطنين هناك، معرضين حياتهم لخطر نيران أتت على الأخضر واليابس في فترة وجيزة، مبدين تعاطفهم الكبير مع هؤلاء الأبطال وعائلاتهم بالاستعانة بصور وتعليقات رائعة، عقب انتشار صور الكوارث التي خلفتها الحرائق التي اشتعلت بكل من ولاية المدية، البليدة، تيزي وزو بجاية وعدة ولايات أخرى من الوطن.

 

أظهر رجال الحماية المدنية شجاعة وقوة كبيرين في مواجهة الكوارث الطبيعية الأخيرة التي أحدثتها سلسلة الحرائق التي اشتعلت بعدة ولايات من الوطن كالمدية، البليدة، تيزي وزو، بجاية، وعدة ولايات أخرى من الوطن  معرضين أرواحهم في مناطق دب الموت في كل أنحائها، ورغم هذا يصر هؤلاء الأبطال على مواجهة هذه النيران في عز شهر جويلية وتحت درجات حرارة جد مرتفعة، غير مبالين بشبح الموت الذي يطاردهم من زاوية لأخرى ومن هضبة لأخرى ليخطف أرواحهم بدلا عن تلك الأرواح التي أنقذوها مضحين بالنفيس والغالي لإنقاذ ما تبقى من حياة في تلك الجبال والمناطق المجاورة لها.

من جانب أخر، يغفل البعض منا  ويتناسى في كثير من الأحيان أن لهؤلاء الأبطال أيضا أمهات، زوجات، أطفال وعائلات تعد الساعات، الدقائق والثواني كلما غادروا منازلهم نحو عملهم، كما هو حال  جمال  رجل الحماية البالغ من العمر 34 سنة الذي استطاع أن يسرد لنا بعض تفاصيل مقاومته للنيران  إذ راح يروي لنا بتأثر عن القلق الذي تعيشه عائلته يوميا في انتظار عودته، خاصة أمه وزوجته التي أنجبت طفلة منذ مدة قصيرة تدعى  ريما  التي بمجرد أن أرانا صورتها حتى ظهرت على وجهه السعادة والشوق للعودة للبيت من أجلها، مضيفا  مؤخرا أصبحت صورة طفلتي هي الدافع الذي يجعلني أطرد الموت وأحاربه بكل ما أوتيت من  قوة حتى أعود إليها سالما، كما أصبحت ملاذي الذي أطرد به الأرق والكوابيس في نومي بسبب المشاهد البشعة والمفزعة التي تصادفنا في العمل. 

  وتقديرا من الشباب الجزائري وعرفانا لرجال الحماية المدنية على الأعمال البطولية التي يقدمونها يوميا -وخاصة في الحرائق الكبيرة التي اشتعلت بعدد كبير من ولايات الوطن-أصر نشطاء  الفايس-بوك  ومواقع التواصل الاجتماعي أن يعبروا عن امتنانهم الكبير لمن اختار أن ينقذ الأرواح على حساب حياته، من خلال الفضاء الخاص بهم ناشرين عدة صور مرفقة بتعاليق رائعة ومؤثرة جدا، جاء أغلبها في شكل دعاء وتذرع للمولى عز وجل أن يحمي كل من يضحي بنفسه لحمايتهم، وييسر لهم عملهم ويعينهم على القيام به.

 

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