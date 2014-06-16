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بوتفليقة يأمر بتعويض متضرري الحرائق الأخيرة

  17 جويلية 2017 - 11:37   قرئ 367 مرة   1 تعليق   الوطني
بوتفليقة يأمر بتعويض متضرري الحرائق الأخيرة

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية "نور الدين بدوي"، اليوم الإثنين، عن تعويض المتضررين من الحرائق الغابية التي ضربت عدة مناطق من الوطن مؤخرا، خاصة ولاية تيزي وزو، ما خلّف أضرار مادية وبشرية كبيرة لسكان المداشر.

، ووقف"بدوي" لدى حلوله صباح اليوم بتيزي وزو  على عملية التكفل بالخسائر التي خلفتها حرائق الغابات الناشبة في الأيام الأخيرة بالمنطقة.

وحسب ما أعلن عنه الوزير، فإنّ التعويضات التي جاءت بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ستشمل أصحاب المستثمرات الفلاحية التي تحتوي على أشجار مثمرة، فضلا عن أصحاب الثروة الحيوانية.

وقد استهل الوزير زيارته من بلدية "آث يحيى موسى" الواقعة على بعد 25 كلم جنوب غرب الولاية، والتي تعد الأكثر تضررا من الحرائق التي اندلعت بالمنطقة في الفترة الممتدة ما بين الثلاثاء إلى الجمعة الماضيين وراح ضحيتها شخص في الـ 64 من العمر يقطن بقرية "آث رحمون" متأثرا بالحروق البليغة التي تعرض لها.

 

تعليقات (1 منشور)

mehdi mountather 17/07/2017 11:46:41
Merci Bouteflika.Pour éviter la mort des algériens et les pertes animal végétal et dégât matériel par d'autres feux de forêt pire que ces incendies les forts séismes les foudres les inondations les grêlons tempête de sable la canicule météorite les accidents de la route de train crash d'avion naufrage noyade arrêt cardiaque virus aux algériens policiers militaires et civils de 48 wilayas d'appliquer le Coran a 100% le 17.7.2017 un homme averti en vaut deux aux terroristes de poser leurs armes.
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