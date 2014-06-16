بوتفليقة يأمر بتعويض متضرري الحرائق الأخيرة

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية "نور الدين بدوي"، اليوم الإثنين، عن تعويض المتضررين من الحرائق الغابية التي ضربت عدة مناطق من الوطن مؤخرا، خاصة ولاية تيزي وزو، ما خلّف أضرار مادية وبشرية كبيرة لسكان المداشر.

، ووقف"بدوي" لدى حلوله صباح اليوم بتيزي وزو على عملية التكفل بالخسائر التي خلفتها حرائق الغابات الناشبة في الأيام الأخيرة بالمنطقة.

وحسب ما أعلن عنه الوزير، فإنّ التعويضات التي جاءت بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ستشمل أصحاب المستثمرات الفلاحية التي تحتوي على أشجار مثمرة، فضلا عن أصحاب الثروة الحيوانية.

وقد استهل الوزير زيارته من بلدية "آث يحيى موسى" الواقعة على بعد 25 كلم جنوب غرب الولاية، والتي تعد الأكثر تضررا من الحرائق التي اندلعت بالمنطقة في الفترة الممتدة ما بين الثلاثاء إلى الجمعة الماضيين وراح ضحيتها شخص في الـ 64 من العمر يقطن بقرية "آث رحمون" متأثرا بالحروق البليغة التي تعرض لها.