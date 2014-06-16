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مجلس الأمة يشارك في اجتماعين حول أهداف التنمية المستدامة بالأردن

  17 جويلية 2017 - 13:40   قرئ 447 مرة   0 تعليق   الوطني
مجلس الأمة يشارك في اجتماعين حول أهداف التنمية المستدامة بالأردن

يشارك مجلس الأمة بالعاصمة الأردنية عمان في  الفترة من 18 الى 20 من الشهر الجاري في منتدى جهوي حول تعزيز قدرات متابعة  تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي اجتماع للبرلمانيين العرب والآسيويين  للسكان والتنمية، حسب ما أفادت به ذات الهيئة اليوم الاثنين في بيان لها.

وفي هذا الإطار، يشارك عضو مجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، يومي الثلاثاء  والأربعاء المقبلين، في منتدى جهوي حول تعزيز قدرات متابعة تحقيق أهداف  التنمية المستدامة الذي ينظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع مكتبه  الإقليمي للدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.ويهدف هذا المنتدى إلى "استعراض نتائج المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في  البلدان العربية (إعلان القاهرة 2013) وتعزيز فهم أهداف التنمية المستدامة ذات  الأولوية، بما في ذلك المؤشرات التي وضعها المؤتمر الدولي للسكان والتنمية،  وتكييف استخدامها على الصعيد الوطني".

كما يرمي هذا الموعد أيضا إلى ''دراسة الترتيبات والأدوات المؤسسية لتنفيذ  ورصد أهداف التنمية المستدامة ذات الأولوية والتي وضعها المؤتمر الدولي للسكان  والتنمية، والاتفاق على جدول زمني وخطة عمل بهذا الخصوص".من جهة أخرى، يشارك عضو مجلس الأمة، عبد المجيد طقيش، بصفته نائب رئيس منتدى  البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، من 18 الى 20 يوليو الجاري، في اجتماع  للبرلمانيين العرب والآسيويين  للسكان والتنمية ينظمه الصندوق الياباني للسكان  بالتنسيق والتعاون مع الأمانة العامة لمنتدى البرلمانين العرب للسكان والتنمية  وكذا صندوق الأمم المتحدة للسكان.ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع دراسة عدة محاور تتعلق باللاجئين الشباب،  التنقل الداخلي للأشخاص والهجرة، التحديات والإنجازات في مجال المحاسبة  والشفافية والحكم الراشد وكذا دور البرلمانيين في أجندة 2030 للتنمية  المستدامة.كما يشمل البرنامج أيضا تنظيم زيارة إلى مؤسسة الأراضي المقدسة للصم بمدينة  السلطة الأردنية.

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