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تسليم أزيد من 3000 سكن بصيغتي البيع بالإيجار وعمومي ترقوي بسيدي عبد الله

  17 جويلية 2017 - 13:43   قرئ 256 مرة   0 تعليق   الوطني
تسليم أزيد من 3000 سكن بصيغتي البيع بالإيجار وعمومي ترقوي بسيدي عبد الله

تم اليوم الاثنين على  مستوى المدينة الجديدة  سيدي عبد الله (ولاية الجزائر) تسليم 3280 وحدة سكنية للمستفيدين بصيغتي البيع  بالإيجار (عدل) و العمومي الترقوي(المؤسسة الوطنية للترقية العقارية) تحت  إشراف وزير السكن و العمران و المدينة يوسف شرفة.

و يوجد  من بين 3280 وحدة سكنية التي تمثل الشطر الثاني من البرنامج السكني  للمدينة الجديدة سيدي عبد الله 2080 مسكن بصيغة البيع بالإيجار و 1200 سكن  بصيغة عمومي ترقوي.

و في تصريح له للصحافة عقب مراسيم تسليم المفاتيح و العقود للمستفيدين  قال  السيد شرفة أن هذه العملية تندرج ضمن البرنامج السكني لرئيس الجمهورية السيد  عبد العزيز بوتفليقة مؤكدا أنه سيتم خلال الأعياد الوطنية- على غرار ما تم في  5 يوليو المنصرم-  توزيع عددا معتبرا (دون تحديد العدد بالضبط ) من السكنات  بمختلف الصيغ في مختلف ولايات الوطن، و اعلن في ذات الاطار انه سيتم توزيع عددا "هائلا" من السكنات خلال 20 أوت و  أول نوفمبر القادمين باعتبارهما محطتين من أهم محطات الثورة التحريرية المجيدة  .

 

و قال بخصوص برنامج سكنات عدل 2 أنه "تم توزيع وحدات سكنية بهذه الصيغة بعدة  ولايات من الوطن على غرار عين تموشنت و قسنطينة و عنابة" مؤكدا ان "العملية  مستمرة حيث سيتم كل شهر تسليم عددا "معتبرا" من الوحدات السكنية بهذه الصيغة  في بعض الولايات، و اعلن في ذات السياق أنه سيتم خلال شهر أوت المقبل تسليم وحدات سكنية في  إطار عدل 2 في بعض ولايات الوطن دون تحديدها، أما عن الجزائر العاصمة فقد أكد السيد شرفة أنه "سيتم نهاية سنة 2017  غلق  ملف عدل 1 نهائيا" و تحضير ملف عدل 2 و استدعاء كل المكتتبين، و ردا عن سؤال متعلق بعملية التطهير لقوائم مكتتبي عدل أكد الوزير ان الأمر  لا يتعلق بحملة تطهير و إنما هي "حملة تذكير" حيث "يتم ارسال اعذارات  للمكتتبين لتسديد ما تبقى لهم من مستحقات السكنات مضيفا أنه "في حالة عدم الرد  يتم استبدال المكتتب بمكتتب آخر بالقائمة الاضافية".

 

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