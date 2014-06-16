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هامل ينفي تسجيل أي تجاوزات للأفارقة تدعو للقلق

  17 جويلية 2017 - 14:50   قرئ 250 مرة   0 تعليق   الوطني
هامل ينفي تسجيل أي تجاوزات للأفارقة تدعو للقلق

أكّد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، اليوم الإثنين، أنّه لم تصدر أي تجاوزات عن اللاجئين الأفارقة بالجزائر، وشدّد على أنّ قرار ترحيلهم هو "سياسي محض".

على هامش إشرافه على تدشين مقر مديرية الأمن العمومي بحي الموز شرقي العاصمة، أكّد "هامل" أنه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في حال حدوث أي تجاوزات من طرف الرعايا الأفارقة المتواجدين بالجزائر.

يُشار إلى أنّ "هامل" دشّن أيضا مقر المفتشية العامة للأمن الحضري بحي الزهور في واد السمار بالعاصمة، كما أشرف كذلك على تخرج الدفعة الثانية لأعوان الشرطة، علما أنّ هؤلاء باشروا تربصا منذ الرابع ديسمبر 2016، وامتدّ إلى غاية الصيف الحالي.

ويقدر العدد الإجمالي للمتخرجين 419 عون شرطة، فيما بلغ إجمالي المتخرجات 84.

 

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