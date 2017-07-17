رغم تسجيل عدد غير متوقع من الغيابات

تلاميذ الدورة الاستثنائية للباك يتفاءلون بنسبة نجاح أحسن من العادية

امتحن تلاميذ الدورة الاستثنائية للبكالوريا، أمس، في مواد التاريخ والجغرافيا للأدبيين، الفيزياء للعلميين والاقتصاد و المناجمنت لشعبة تسيير واقتصاد خلال الفترة الصباحية ومادة اللغة الأمازيغية في الفترة المسائية، حيث أجمع المترشحون بأن الأسئلة كانت في متناول الجميع والدليل على ذلك مغادرتهم لقاعات الامتحانات قبل انتهاء الوقت الرسمي وأكد معظم هؤلاء أن نتائج الدورة الثانية رغم تسجيل عدد غير متوقع من الغيابات ستكون أحسن من الدورة الأولى.

طالبت نقابات التربية الوطنية وزارة التربية بإدراج دورة استدراكية لكل التلاميذ الراسبين من أجل إنصاف تلاميذ الدورة الأولى الذين امتحنوا في شهر الصيام المتزامن مع فصل الصيف في الجوع والعطش بينما زملاؤهم سيجتازون الامتحانات في ظروف أحسن مما سيرفع حظوظهم في نيل شهادة البكالوريا، وأوضح ايدير بن عاشور، أن مجلس ثانويات العاصمة مع إجراء دورة استدراكية لامتحان شهادة البكالوريا تكون بصفة رسمية ودائمة، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ من جهة ولتحسين نسبة النجاح إلى مستويات أعلى من جهة أخرى، و أضاف رئيس الـ كلا أن قرار إعادة تنظيم بكالوريا استثنائية غير عادل لأن المئات من تلاميذ البكالوريا تم إقصاؤهم العام الماضي، بسبب التأخر واضطروا لإعادة السنة الدراسية وإعادة اجتياز الامتحان بسبب بضعة دقائق من التأخر. وأشارت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم التقني والثانوي كنابست إلى أنه في حال فشلت وزارة التربية الوطنية في تحديد فئة المقصيين بسبب التأخر، يجب افتكاك أمرية جديد تتعلق بتنظيم دورة استدراكية تشمل جميع الفئات وتكون شهر سبتمبر وحدث ما كانت تتخوف منه النقابة بالتعدي على مضمون الأمرية وتوسيعها لتشمل فئة المتغيبين والسماح لهم بالمشاركة في هذه الدورة مما جعل الأخيرة تحذر من احتمال ظهور أزمات أخرى تمنح شرعية المطالبة بتنظيم دورة استدراكية لجميع الفئات، وشددت كنابست على ضرورة تثمين المجهودات الإضافية وتضحيات الأساتذة والتي تفرض تعويضا معنويا وماديا يتناسب وضخامتها وأعبائها، كما ثبتت رفضها المطلق للمساس بمكانة المدرسة الجزائرية العمومية وكذا التلاعب بمصير الأجيال بفرض سياسة الأمر الواقع واتخاذ قرارات ظرفية ارتجالية غير مدروسة.

من جهة أخرى، حمّل ممثلو جمعيات أولياء التلاميذ بولايات أقصى الجنوب على غرار تمنراست، ايليزي، بشار، أدرار وتندوف، في تصريحات لها مع جريدة المحور اليومي وزارة التربية مسؤولية بلوغ نسبة الغيابات عن البكالوريا الاستثنائية إلى 75 بالمائة، بسبب عدم الأخذ بعين الاعتبار الظروف المناخية الصعبة التي تمر بها تلك الولايات بعدما وصلت بها درجات الحرارة 50 بالمائة تحت الظل، وذلك أثناء ضبط تواريخ الامتحانات، حيث لم تخف نفس الجمعيات تنبؤها بفشل هذه الدورة قبل أقل من أسبوع عن الإعلان عن النتائج النهائية للمترشحين للبكالوريا في الدورتين الأولى والثانية .