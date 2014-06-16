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أمين عام الأفلان يصم أذنيه أمام دعاة رحيله

ولد عباس يتجه نحو الانفراد بإعداد قوائم الترشيحات

  17 جويلية 2017 - 21:04   قرئ 425 مرة   0 تعليق   الوطني
ولد عباس يتجه نحو الانفراد بإعداد قوائم الترشيحات

يستعدّ الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس لإصدار تعليمة بخصوص الأعضاء الذين يتمّ تكليفهم بمهمة إعداد القوائم الخاصة بالانتخابات المحلّية المقبلة على المستوى المحلي.

 

يظهر أنّ جمال ولد عباس متمسّك بمنصبه كأمين عام للحزب العتيد، رغم المساعي الحثيثة من قبل خصومه من أجل الإطاحة به قبل المحليات، حيث سيشرع بعد أيام قليلة في توجيه التعليمات إلى قواعد الحزب عبر المحافظات تحسّبا لانتقاء المترشّحين للانتخابات المحلية المقررة شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبل.

ووفقا لمصادر من الحزب العتيد، فإنّ الأمين العام للحزب جمال ولد عباس يحضّر تعليمة مبدئية سيبعث بها إلى المحافظين من أجل الاستعداد لـ معركة  الانتخابات المحلية، عن طريق تحضير قواعد الحزب على مستوى القسمات، ستصلهم خلال الأسبوع المقبل، لتكون أوّل انطلاقة رسمية لقيادة الأفلان. وتتعلّق التعليمة الأولى بانتقاء الأشخاص الذين يتمّ تكليفهم بتحضير القوام الانتخابية على المستوى المحلّي قبل إحالتها على القيادة التي تنصّب لجنة خاصة بذلك للبتّ في الملفات المودعة على مستواها. وسيقوم جمال ولد عباس بوضع المعايير التي يتمّ وفقها اختيار المترشّحين، تماما مثلما فعل مع قوائم التشريعيات، ووفقا لمصادرنا فإن الأمين العام سوف يختار رجاله على مستوى القواعد لاختيار المترشحين حتى يقطع الطريق أمام مناوئيه في عملية إعداد قوائم الترشيحات، حيث يفكّر في تحييد بعض الإطارات من العملية. وتجدر الإشارة إلى أن ولد عباس، وبهدف تسهيل الأمور على نفسه للتحكم جيّدا في الحزب، يخطط لتقليص عدد المحافظات إلى 48 محافظة بدل 120 الموجودة حاليا.

وبعث الأمين العام للأفلان قبل نحو أسبوعين تعليمة تحمل الرقم11  مؤرخة في الفاتح جويلية الجاري، إلى أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية للحزب ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية، يطالبهم من خلالها بتقديم حصائل حول نشاط كل المنتخبين المحليين، ليتم على أساس هذه الحصائل تقييم منتخبي الحزب وبلورة القوائم الانتخابية التي سيدخل بها العتيد الانتخابات المحلية المقررة قبل نهاية العام الجاري. وتطالب تعليمة الأمين العام أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية ورؤساء المجالس المحلية بإيفاد قيادة الحزب بالمعلومات الدقيقة المتعلقة بعدد سكان الولاية حسب السن والجنس وعدد المسجلين في القوائم الانتخابية، والتركيبة الاجتماعية لسكان الولاية حسب الدوائر، فضلا عن قائمة المشاريع التنموية الخاصة بالمجالس الشعبية البلدية والولائية، وكذا بنتائج الانتخابات المحلية السابقة وعدد الأصوات والمقاعد المحصل عليها من طرف الأحزاب المشاركة.

كما تدعو التعليمة المسؤولين الموجهة إليهم بإعداد قراءة سياسة ملخصة حول نتائج الانتخابات وملاحظاتهم حول سبب عزوف الناخبين عن المشاركة.

حكيمة ذهبي

 

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