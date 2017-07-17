توزيع كل سكنات عدل1 يومي 20 أوت والفاتح نوفمبر

شريط الاخبار
156 عائلة بمزرعة الحاج مسعود بالمحمدية تطالب بالترحيل بلدية بوسفر في وهران..غياب المشاريع يفرض العزلة على سكانها اللاعبون الجزائريون يواصلون الهجرة نحو الدوري السعودي بودبوز يواجه مستقبلا مجهولا قبل 4 أيام من نهاية الميركاتو الكناري يضيع نقطتين ثمينتين في سباق التتويج بالدوري المنشطات تنخر جسد البطولة المنحرفة أصحاب السترات الصفراء يحتجون للأسبوع الثاني عشر بفرنسا الإعلام في الجزائر يغرق في الفوضى! مغاوير البحرية تحبط محاولات إغراق الجزائر بأكثر من 3 قناطير من الكوكايين وزارة التضامن تأمر بالتكفل الأمثل بالمتشردين تزامنا مع موجة البرد بن غبريت تأمر بالمرافقة البيداغوجية لتلاميذ الامتحانات الرسمية مقري مرشح "حمس" في رئاسيات أفريل القادم مستثمرون يُهربون الملايير باسم شركات وهمية إلى الخارج وفاة 3 أشخاص وإنقاذ 100 آخرين حاصرتهم مياه الأمطار ارتفاع حصيلة ضحايا الاختناقات الغازية إلى 46 شخصا 84 بالمائة ديون "أونساج" المحصلة في 2018 "حصّلنا 2200 مشروع بقيمة 1000 مليار سنة 2018" عائدات حفل «آيت منقلات» ستصب في فائدة الجمعيات الخيرية عهدة جديدة للرئيس بوتفليقة وهذه المشاريع "وقود" الحملة الانتخابية طرقات مقطوعة..مدن معزولة وانهيارات أرضية بسبب الاضطرابات الجوية النّقابات تهدد بالعودة إلى الإضراب منتصف فيفري وزير الخارجية المغربي يهاجم الجزائر! التهاب أسعار الخضر والفواكه والمتهم الثلوج! يوسفي يدافع عن مصانع تركيب السيارات ويرفض العودة للاستيراد مسـاهل ولافروف يتباحثان الأوضاع في ليبيا والساحل الإفريقي جنايات العاصمة تفتح ملف السطو على بنك في "السكوار" حملـــــــــة الصولــــــــد تطــــــــال قصــــــــر الدكتــــــــور سعــــــــــــــــدان! لوح يتعهد بضمان المساواة بين المترشحين للرئاسة ويتوعد من يحاول المساس بنزاهتها القانون يسمح لكل الجزائريين بالترشح هل يتكرر سيناريو شتاء 2012؟ حسبلاوي يطالب مسؤولي المستشفيات بتسديد الديون المترتبة عليها قايد صالح يشدد على اليقظة ويدعو الجزائريـــــــــــــــــــين للالتفاف حول المؤسسة العسكرية بن غبريت تحذّر النقابات من شن إضراب وطني مفتوح موجة إلقاء الإرهابيين للسلاح بالجنوب مستمرة بطل عالمي في الملاكمة يلقّن الإرهابيين فنون القتال العسكرية في ليبيا برنت حافظ على استقرار سعره في حدود 62 دولارا منذ بداية 2019 استمرار انتشار البوحمرون يستنفر وزارة الصحة ميهوبي ينهي حكم القيصر بن تركي  نتانياهو في زيارة إلى المغرب قريبا 20 مصدّرا للأخذ بالتجربة العالمية خلال المعرض الدولي ببرلين
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. توزيع كل سكنات عدل1 يومي 20 أوت والفاتح نوفمبر

استدعاء مكتتبي عدل 2 بالعاصمة بداية 2018

توزيع كل سكنات عدل1 يومي 20 أوت والفاتح نوفمبر

  17 جويلية 2017 - 21:04   قرئ 2488 مرة   0 تعليق   الوطني
توزيع كل سكنات عدل1 يومي 20 أوت والفاتح نوفمبر

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة توزيع باقي سكنات  عدل 1  يومي 20 أوت وأول نوفمبر باعتبارهما محطتين من أهم محطات الثورة غلق الملف نهاية السنة الجارية، وتحضير ملف  عدل 2  والشروع في استدعاء مكتتبي العاصمة، كما ستشرع الوزارة خلال شهر أوت المقبل في تسليم وحدات سكنية في إطار  عدل 2   في بعض ولايات الوطن دون تحديدها.

 

أكد وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة أمس، عقب مراسيم تسليم المفاتيح والعقود للمستفيدين من 3280 سكن بصيغتيّ البيع بالإيجار والعمومي الترقوي على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد أن البرنامج السكني المسطر من طرف الحكومة لآفاق 2019 يتضمن 1 مليون و 600 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني أنجزت منها لغاية اليوم قرابة 740 ألف وحدة سكنية، وأضاف أن باقي السكنات بمختلف الصيغ -بما فيها السكن الريفي- سيتم إنجازها لغاية 2019 مبرزا انه سيتم توزيع هذه السكنات بصفة منتظمة على مستوى جميع ولايات الوطن، لتشجيع الاستثمارات الفلاحية في المناطق الريفية و شبه الريفية.

في ذات السياق أكد الوزير أنه سيتم خلال الأعياد الوطنية توزيع عددا معتبرا من السكنات  بمختلف الصيغ في مختلف ولايات الوطن، وأعلن في ذات الإطار انه سيتم توزيع عدد كبير من السكنات خلال 20 أوت وأول نوفمبر القادمين باعتبارهما محطتين من أهم محطات الثورة التحريرية المجيدة، وبخصوص برنامج سكنات  عدل 2   أكد الوزير أنه تم توزيع وحدات سكنية بهذه الصيغة بعدة  ولايات من الوطن على غرار عين تموشنت، قسنطينة وعنابة، مؤكدا أن العملية  مستمرة حيث سيتم كل شهر تسليم عددا معتبرا من الوحدات السكنية بهذه الصيغة  في بعض الولايات، و أعلن في ذات السياق أنه سيتم خلال شهر أوت المقبل تسليم وحدات سكنية في  إطار  عدل 2   في بعض ولايات الوطن دون تحديدها، أما عن الجزائر العاصمة فقد أكد شرفة أنه سيتم نهاية سنة 2017 غلق  ملف  عدل 1   نهائيا، وتحضير ملف  عدل 2   واستدعاء كل المكتتبين.

وردا عن سؤال متعلق بعملية التطهير لقوائم مكتتبي عدل أكد الوزير أن الأمر لا يتعلق بحملة تطهير وإنما هي حملة تذكير حيث يتم إرسال إعذارات للمكتتبين لتسديد ما تبقى لهم من مستحقات السكنات مضيفا أنه في حالة عدم الرد يتم استبدال المكتتب بمكتتب آخر بالقائمة الإضافية.

نبيل شعبان

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات