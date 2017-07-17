استدعاء مكتتبي عدل 2 بالعاصمة بداية 2018

توزيع كل سكنات عدل1 يومي 20 أوت والفاتح نوفمبر

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة توزيع باقي سكنات عدل 1 يومي 20 أوت وأول نوفمبر باعتبارهما محطتين من أهم محطات الثورة غلق الملف نهاية السنة الجارية، وتحضير ملف عدل 2 والشروع في استدعاء مكتتبي العاصمة، كما ستشرع الوزارة خلال شهر أوت المقبل في تسليم وحدات سكنية في إطار عدل 2 في بعض ولايات الوطن دون تحديدها.

أكد وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة أمس، عقب مراسيم تسليم المفاتيح والعقود للمستفيدين من 3280 سكن بصيغتيّ البيع بالإيجار والعمومي الترقوي على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد أن البرنامج السكني المسطر من طرف الحكومة لآفاق 2019 يتضمن 1 مليون و 600 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني أنجزت منها لغاية اليوم قرابة 740 ألف وحدة سكنية، وأضاف أن باقي السكنات بمختلف الصيغ -بما فيها السكن الريفي- سيتم إنجازها لغاية 2019 مبرزا انه سيتم توزيع هذه السكنات بصفة منتظمة على مستوى جميع ولايات الوطن، لتشجيع الاستثمارات الفلاحية في المناطق الريفية و شبه الريفية.

في ذات السياق أكد الوزير أنه سيتم خلال الأعياد الوطنية توزيع عددا معتبرا من السكنات بمختلف الصيغ في مختلف ولايات الوطن، وأعلن في ذات الإطار انه سيتم توزيع عدد كبير من السكنات خلال 20 أوت وأول نوفمبر القادمين باعتبارهما محطتين من أهم محطات الثورة التحريرية المجيدة، وبخصوص برنامج سكنات عدل 2 أكد الوزير أنه تم توزيع وحدات سكنية بهذه الصيغة بعدة ولايات من الوطن على غرار عين تموشنت، قسنطينة وعنابة، مؤكدا أن العملية مستمرة حيث سيتم كل شهر تسليم عددا معتبرا من الوحدات السكنية بهذه الصيغة في بعض الولايات، و أعلن في ذات السياق أنه سيتم خلال شهر أوت المقبل تسليم وحدات سكنية في إطار عدل 2 في بعض ولايات الوطن دون تحديدها، أما عن الجزائر العاصمة فقد أكد شرفة أنه سيتم نهاية سنة 2017 غلق ملف عدل 1 نهائيا، وتحضير ملف عدل 2 واستدعاء كل المكتتبين.

وردا عن سؤال متعلق بعملية التطهير لقوائم مكتتبي عدل أكد الوزير أن الأمر لا يتعلق بحملة تطهير وإنما هي حملة تذكير حيث يتم إرسال إعذارات للمكتتبين لتسديد ما تبقى لهم من مستحقات السكنات مضيفا أنه في حالة عدم الرد يتم استبدال المكتتب بمكتتب آخر بالقائمة الإضافية.