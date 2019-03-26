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الأشغال متوقفة بالطريق الساحلي والمؤسسة تلقت أمواله في 2013

إعذارات بـ 60 يوما قبل سحب المشاريع من شركة حداد بتلمسان

  17 جويلية 2017 - 21:05   قرئ 1066 مرة   0 تعليق   الوطني
إعذارات بـ 60 يوما قبل سحب المشاريع من شركة حداد بتلمسان

   باشرت مديرية الأشغال العمومية لولاية تلمسان في توجيه إعذار شديد اللهجة مع التهديد بسحب المشاريع المقدمة إلى شركة حداد للإشغال العمومية في أجل 60 يوما والتي استفادت منها خلال سنة 2013 وتعرف تأخرا كبيرا وهي التي كان من المفروض أن تسلم قبل سنوات خلت.

لعل أهم المشاريع المتأخرة التي استفادت منها شركة حداد  -والتي مسها الاعذار الصادر عن مديرية الاشغال العمومية لولاية تلمسان بتاريخ 16/07/2017 - مشروع الطريق الساحلي في  جزئه الرابط ما بين مرسى بن مهيدي والغزوات  والذي  قدرت قيمته بـ 451388024.33 دج  والذي حمل التأشيرة رقم 110  بتاريخ 13/03/2013 والتي بموجبها تلقت الشركة الشطر الأول  من الأموال المقدرة بـ 952159092.30دج  على أن تنطلق الأشغال بناء على تأشيرة  الأشغال  رقم 303 في 16/04/2013، لتقوم الشركة بحفر الطريق الولائي رقم 108 وتخريبه  استعدادا لاستكمال الاشغال وتسليم مشروع الطريق الساحلي الذي من المفروض أن تنتهي أشغاله سنة 2016 كاقصى تقدير لكن دون جدوى، حيث تم تخريب الطريق الرابط ما بين مرسى بن مهيدي وأربوز وشاطئ بيدر وبقي سكان المنطقة يعانون لعدة سنوات  دون اتمام المشروع الذي يحتاج الى سنوات أخرى لإتمامه وهو ما ينبئ بمشكله.  من جانب اخر نجد مشروعي جسرين بدائرة الرمشي التي  تقع على الطريق الوطني رقم 22 بمنطقة سيدي ميلود وتفصل الطريق الوطني رقم 35 عن الطريق الوطني رقم 98 على مستوى قرية القواسير والتي عرفت تأخرا تجاوز الثلاث سنوات لكن الأشغال في الرتوشات  الأخيرة وهو ما يمكن تداركه لكن يمكن ان تكون محاسبة المسؤولين على التأخيرات التي كلفت المواطنين والدولة خسائر كبيرة. من جانب أخر قامت مديرية الأشغال العمومية بأشغال ربط محطة تصفية المياه بهنين بمحطة الضخ بسيدي احمد تحت المجهر بعد كثرة الاعطاب والتسربات.

م.بن ترار

 

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