وزير الداخلية والجماعات المحلية:

القانون الجزائري سيضرب بيد من حديد لتجسيد مجانية الشواطئ

قال وزري الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي على هامس الزيارة الاستعجالية التي قادها، أنس، إلى ولاية تيزي وزو، إن القانون الجزائري سيضرب بيد من حديد لتجسيد مجانية الشواطئ لصالح المواطنين. معلنا ان استعمال الشواطئ الجزائرية مجاني وهو قرار لا رجعة فيه، وقد دخل حيز التنفيذ السنة الماضية وقد جسد على أرض الواقع في الكثير من الشواطئ الوطنية وبنسبة فاقت الـ 80 بالمائة. مضيفا نحن نعتزم على تنفيذه بصفة شاملة وبقوة العدالة . في هذا الصدد أشار الوزير إلى أن هناك من ملفات تم تحويلها على العدالة للفصل فيها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقوف في وجه قوى الشر التي يجب محاربتها لأنها تحاول القول ان قوتها أعلى من قوة القانون نحن نقول العكس ونؤكد أن قوة العدالة اعلى من قوة الشر . كما لم يقلل الوزير مما حققته الحكومة في هذا المجال بالتأكيد أنه -وبالرغم وجود بعض السلبيات-هناك أيضا إيجابيات تم تحقيقها بدليل ما هو واقعي وبشهادة المواطنين. نحن لا نكر هذه النقائص التي لا نستطيع تسميتها بالفشل لأننا كلنا عزم على المضي قدما لتعميم مجانية الشواطئ وفي أقرب الآجال .