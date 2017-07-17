بعد اتهامات نائب برلماني بمنحها لعائلته

والي النعامة السابق ينفي سرقته 8 جوازات سفر حج

كذّب والي النعامة السابق عبد الحميد الغازي، اتهامات النائب عن حركة مجتمع السلم الميلود حميدي بسرقة 8 جوازات سفر خاصة بالحج للناجحين في القرعة ومنحها بطرق غير قانونية لعائلته خارج الولاية.

رد والي النعامة الذي تمت تنحيته خلال حركة الولاة الأخيرة عبد الحميد الغازي على اتهامات نائب برلماني بسرقته لـ 8 جوازات سفر ناجحين في القرعة بحجة انتهاء مدة الدفع، حيث بث الوالي فيديو على موقع التواصل الاجتماعي ليلة الاحد إلى الاثنين يوضح فيه مصير الجوازات موضوع الاتهام، حيث حرص الغازي على نفي ما سماها أكاذيب النائب الميلود حميدي واستخرج الوالي السابق من درج مكتبه، جوازات السفر التي اتهمه غريمه بــ سرقتها ، مشيرا أنّ مثل هذه الأفعال ليست من صفاته. ويأتي هذا الرد بعد أن نشر النائب الحمسي عن ولاية النعامة، على صفحته في فيسبوك بيانا اتهم فيه الوالي السابق للنعامة بـ سرقة جوازات السفر الثمانية ، وقال إنّها خاصة بــ حجاج ناجحين في القرعة بحجة انتهاء مدة الدفع ، كما أضاف في المنشور أنّ الوالي قام بتقديم جوازات سفر الحج لعائلته خارج الولاية رغم أن القانون ينص على استبدال الحجاج بآخرين في القائمة الاحتياطية في حال تجاوز مدة الدفع. مضيفا أن هذه القضية تضاف إلى الاعمال المشبوهة الصفقات غير القانونية والتعسف الذي كان يقوم به الوالي.