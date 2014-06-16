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لقاء بين بدوي ودربال اليوم لتحضير المحليات المقبلة

  18 جويلية 2017 - 11:08   قرئ 160 مرة   0 تعليق   الوطني
لقاء بين بدوي ودربال اليوم لتحضير المحليات المقبلة

يلتقي وزير الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة  الإقليم نور الدين بدوي برئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال هذا الثلاثاء في إطار اجتماع تنسيقي يخصص لعرض الاقتراحات  الجديدة المتعلقة بتنظيم و سير المسار الانتخابي حسبما علم لدى  الوزارة.

و كان بدوي قد صرح مؤخرا خلال لقاء مع اطارات وزارته أن هذا  الاجتماع الذي يندرج في اطار التحضير للانتخابات المحلية القادمة سيسمح بعرض  الاقتراحات  الجديدة المتعلقة بتنظيم و سير المسار الانتخابي "قصد استدراك  النقائص" .و حسب  بدوي فان هذا اللقاء سيشكل مناسبة " للاستماع الى  المقترحات و التنسيق من أجل دراسة جميع الجوانب حتى نكون في الموعد" مؤكدا ان  "الهدف الاسمى يتمثل في شفافية الانتخابات و انجاحها مثلما أكد عليه القاضي الأول للبلاد رئيس الجمهورية".

و من جهته  صرح دربال في كلمته خلال اجتماع مجلس الهيئة للمصادقة  على التقرير النهائي لتشريعيات ال4 ماي الماضي أن "التجربة المتواضعة التي  خاضتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في إطار ما خولها الدستور  لها أوضحت عمليا أن النصوص القانونية الناظمة للمسار الانتخابي تحتاج إلى كثير  من الإصلاحات والمراجعات والتجديد والتطوير على مختلف المستويات والدرجات".و قد اشار رئيس الهيئة على وجه الخصوص الى القوانين العضوية والمراسيم  التنظيمية مبرزا ضرورة "تدقيق بعض صلاحيات المسؤولين الإداريين على المستوى  المحلي كي تتحمل كل جهة مسؤوليتها دون تجاوز أو تعسف أو تحامل على القانون حتى  تلعب الهيئة دورها كاملا غير منقوص".وفي ذات السياق, أكد دربال بأن فعالية تدخل الهيئة لدى المعنيين  بالعملية الانتخابية "كان يحتاج الى تجاوب أكثر من القوانين والنظم السارية  المفعول"كما أوضح بأن هذا الأمر "يستدعي مستقبلا توسيع صلاحيات الهيئة وتوفير  المزيد من الآليات القانونية التي تعكس الفعل الرقابي الذي تضطلع به الهيئة من  خلال السهر على تطبيق القانون والعمل على توفير كل ما من شأنه انجاز انتخابات  نظيفة تفضي الى المزيد من الثقة والطمأنينة والاستقرار".

 

 

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