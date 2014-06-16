بطالو تينركوك يغلقون مقر الدائرة للمطالبة بالعمل

أقدم اليوم العشرات من البطالين على غلق مقر دائرة تينركوك بأدرار باستعمال الدروع البشرية ، احتجاجا منهم على سياسة التوظيف العرجاء من طرف 08 شركات بترولية كبرى تعمل تحت وصاية المجمع النفطي العملاق ، مع المطالبة بفتح تحقيق إداري و أمني معمقا في التجاوزات المسجلة بالوكالة المحلية للتشغيل التي حملوها مسؤولية تبعات التلاعب في عروض العمل ، وفي سياق متصل فقد هدد ممثلي المحتجين في حديثهم مع "المحور اليومي " ، بمواصلة التصعيد من موقفهم في حالة ما لم تجد مطالبهم أذانا صاغية والبحث عن حلول فورية لها ، من جهتها قامت مصالح الأمن المختصة بتطويق موقع الاحتجاج ومراقبة الوضع عن قرب دون الاحتكاك مع البطالين المحتقنين .