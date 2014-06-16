حجز 100 كلغ من اللحوم الحمراء الفاسدة بالجلفة

شريط الاخبار
156 عائلة بمزرعة الحاج مسعود بالمحمدية تطالب بالترحيل بلدية بوسفر في وهران..غياب المشاريع يفرض العزلة على سكانها اللاعبون الجزائريون يواصلون الهجرة نحو الدوري السعودي بودبوز يواجه مستقبلا مجهولا قبل 4 أيام من نهاية الميركاتو الكناري يضيع نقطتين ثمينتين في سباق التتويج بالدوري المنشطات تنخر جسد البطولة المنحرفة أصحاب السترات الصفراء يحتجون للأسبوع الثاني عشر بفرنسا الإعلام في الجزائر يغرق في الفوضى! مغاوير البحرية تحبط محاولات إغراق الجزائر بأكثر من 3 قناطير من الكوكايين وزارة التضامن تأمر بالتكفل الأمثل بالمتشردين تزامنا مع موجة البرد بن غبريت تأمر بالمرافقة البيداغوجية لتلاميذ الامتحانات الرسمية مقري مرشح "حمس" في رئاسيات أفريل القادم مستثمرون يُهربون الملايير باسم شركات وهمية إلى الخارج وفاة 3 أشخاص وإنقاذ 100 آخرين حاصرتهم مياه الأمطار ارتفاع حصيلة ضحايا الاختناقات الغازية إلى 46 شخصا 84 بالمائة ديون "أونساج" المحصلة في 2018 "حصّلنا 2200 مشروع بقيمة 1000 مليار سنة 2018" عائدات حفل «آيت منقلات» ستصب في فائدة الجمعيات الخيرية عهدة جديدة للرئيس بوتفليقة وهذه المشاريع "وقود" الحملة الانتخابية طرقات مقطوعة..مدن معزولة وانهيارات أرضية بسبب الاضطرابات الجوية النّقابات تهدد بالعودة إلى الإضراب منتصف فيفري وزير الخارجية المغربي يهاجم الجزائر! التهاب أسعار الخضر والفواكه والمتهم الثلوج! يوسفي يدافع عن مصانع تركيب السيارات ويرفض العودة للاستيراد مسـاهل ولافروف يتباحثان الأوضاع في ليبيا والساحل الإفريقي جنايات العاصمة تفتح ملف السطو على بنك في "السكوار" حملـــــــــة الصولــــــــد تطــــــــال قصــــــــر الدكتــــــــور سعــــــــــــــــدان! لوح يتعهد بضمان المساواة بين المترشحين للرئاسة ويتوعد من يحاول المساس بنزاهتها القانون يسمح لكل الجزائريين بالترشح هل يتكرر سيناريو شتاء 2012؟ حسبلاوي يطالب مسؤولي المستشفيات بتسديد الديون المترتبة عليها قايد صالح يشدد على اليقظة ويدعو الجزائريـــــــــــــــــــين للالتفاف حول المؤسسة العسكرية بن غبريت تحذّر النقابات من شن إضراب وطني مفتوح موجة إلقاء الإرهابيين للسلاح بالجنوب مستمرة بطل عالمي في الملاكمة يلقّن الإرهابيين فنون القتال العسكرية في ليبيا برنت حافظ على استقرار سعره في حدود 62 دولارا منذ بداية 2019 استمرار انتشار البوحمرون يستنفر وزارة الصحة ميهوبي ينهي حكم القيصر بن تركي  نتانياهو في زيارة إلى المغرب قريبا 20 مصدّرا للأخذ بالتجربة العالمية خلال المعرض الدولي ببرلين
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. حجز 100 كلغ من اللحوم الحمراء الفاسدة بالجلفة

حجز 100 كلغ من اللحوم الحمراء الفاسدة بالجلفة

  18 جويلية 2017 - 14:56   قرئ 665 مرة   0 تعليق   الوطني
حجز 100 كلغ من اللحوم الحمراء الفاسدة بالجلفة

تمكنت فرقة الأمن العمومي بأمن دائرة حاسي بحبح  بولاية الجلفة من حجز 100 كغ من اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك البشري، في حين نجحت قوات الشرطة بكل من ولايات سعيدة، مستغانم و سوق أهراس، خلال  اليومين الماضيين، من حجز 1.465 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع،  مع توقيف سبعة أشخاص مشتبه فيهم، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للمديرية  العامة للأمن الوطني.

و أوضح ذات المصدر أن قضية حجز اللحوم غير صالحة للاستهلاك تعود إلى قيام  عناصر الشرطة بعملية مراقبة مست السوق الأسبوعي لبيع المواشي، حيث لفت  انتباههم وجود شخص يقوم بعرض تلك اللحوم أين أثبتت المعاينة الأولية بأنها غير  صالحة للاستهلاك.
و بعد التأكد من أعضاء اللجنة المختلطة المتكونة من ممثلين عن البلدية و  الصحة و البيطرة و التجارة -- يضيف البيان--  أن الكمية المحجوزة تشكل خطر على  صحة المستهلك، تم إتلافها بالمفرغة العمومية، مشيرا أنه تم كذلك معاينة أربعة  تجار متنقلين في تجارة اللحوم البيضاء و تم تحرير مخالفات بخصوص عدم مطابقتهم  للنشاط.
و بخصوص الكحول المحجوز لعدم توفر رخص  بكل من ولايات سعيدة و مستغانم و سوق  أهراس، فإن بيان للمديرية العامة للأمن الوطني يؤكد أنه  تم ايضا حجز مبلغ من  المال قدر ب 773.000 دج من عائدات الترويج.
و تم خلال هذه العمليات حجز 716 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأحجام  و الأنواع بولاية سعيدة و 529 بسوق أهراس و 188 وحدة بمستغانم، يضيف البيان  الذي يؤكد أنه بعد استكمال الإجراءات المعمول بها تم إنجاز ملفات قضائية  للمشتبه فيهم و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.
و من جهة أخرى، تمكنت عناصر الشرطة لأمن ولاية باتنة من حجز كمية كبيرة من  الألعاب النارية و المفرقعات تقدر ب 15.900. و حيثيات القضية تعود لتلقي أمن  دائرة بريكة لمعلومات تفيد بوجود شاحنة محملة بكمية من المفرقعات و الألعاب  النارية، حيث تم نصب لهذا الغرض، عدة نقاط للمراقبة الفجائية لغرض توقيف هاته  الشاحنة.
و يشير البيان أنه بعد استكمال مجريات التحقيق و تمديد الاختصاص، تم إعداد  ملفات جزائية ضد المشتبه فيهم أين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.
أما بدائرة عين مليلة بولاية أم البواقي، فقد أوقفت عناصر فرقة الشرطة  القضائية لأمن الدائرة مختلس أموال للمواطنين و هذا بعد الشكوى التي تقدم بها  الممثل القانوني لإدارة بريد الجزائر عقب اكتشاف ثغرة مالية في أرصدة الزبائن  قاربت المليار سنتيم.
و قد أفضت التحريات المعمقة ببريد رابح قواجلية إلى تحديد هوية المشتبه فيه و  هو المكلف المؤهل -- يضيف البيان-- بذات المكتب الذي تمكن من سحب كل هذ المبلغ  باستغلال روابط الصداقة بينه و بين بعض الزبائن و تزويره للوثائق المصرفية و  القيام بالتوقيع و الإمضاء في المحررات المحاسبتية الخاصة بالسحب، بالإضافة  لطلب صكوك بريدية للزبائن دون علم أصحابه.
و تم بعدها تفتيش مسكن المشتبه فيه بعد الحصول على إذن قضائي أين تم العثور  على دفاتر التوفير و الإحتياط، الصكوك البريدية، بطاقات السحب الفوري، وصولات  السحب الفوري، نسخ لبطاقات التعريف الوطنية تخص مجموعة من الزبائن.

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات