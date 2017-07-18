الشريك الاجتماعي وصفها بـ الدورة الفاشلة

الدورة الثانية للبكالوريا تصنع الاستثناء بارتفاع نسبة المقاطعة

أسدل الستار أمس، عن مجريات الدورة الاستثنائية للبكالوريا التي وصفها الأساتذة ومتتبعو الشؤون التربوية بـ الفاشلة ، محمّلين الحكومة مسؤولية الفضيحة التي تخللتها هذه الدورة بسبب عدد الغيابات المسجلة والتي لم تتوقعها لا الحكومة ولا وزارة التربية، ولم يشهدها القطاع من قبل هذه القرارات التي وصفت من طرف الشريك الاجتماعي بالسياسية ولا علاقة لها بالقرار البيداغوجي عبثت بمصداقية البكالوريا.

امتحن مترشحو البكالوريا الاستثنائية في آخر يوم من الدورة في اللغة الأجنبية الثالثة للأدبيين والتاريخ والجغرافيا للعلميين خلال الفترة الصباحية ومادة الفلسفة في الفترة المسائية وقد أكد غالبية الممتحنين أن امتحانات الفترة الصباحية كانت سهلة وفي متناول الجميع فيما تباينت آراؤهم حول مادة الفلسفة التي اعتبرها بعضهم سهلة وهناك من أكد أنها صعبة ومعقدة، وفيما يخص آراء التلاميذ حول نتائج هذه الدورة أجمع الاغلبية أنها ستكون أحسن من الدورة الأولى رغم تسجيل عدد كبير جدا من الغيابات.

وسيتم الاعلان عن نتائج البكالوريا بالنسبة للدورتين حسبما أكدته وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، في رسالة وجهتها إلى المترشحين في الدورة الاستثنائية يوم 25 جويلية الجاري على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لتنطلق عقب ذلك التسجيلات الجامعية من 1 إلى 16 أوت المقبل، وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت سابقا أن الإعلان عن نتائج البكالوريا سيكون في أواخر شهر جويلية بعدما كان مقررا في 15 من نفس الشهر.

85 بالمائة من المترشحين تغيبوا في تلمسان

كشفت مصادر من مديرية التربية لولاية سيدي بلعباس عن حضور 150 مرشح لامتحان شهادة البكالوريا في الدورة الثانية من أصل 1500 مسجل لهذه الدورة التي عرفت قاعات فارغة وأخرى بها مرشح أو اثنين، هذا وقد أشارت مصادر مقربة من المراكز أن أحد المراكز تم به حوالي 40 مرشحا يتوزعون على 38 قاعة بمعدل مرشح في كل قاعة.

من جهة أخرى سئم الأساتذة الحراسة إلى درجة أن العديد منهم قد قاطعوها بفعل شغور القاعات حيث نجد 03 أساتذة يحرسون طاولات فارغة وطالب واحد في أخر الصف.

بتلمسان -ورغم توفير مديرية التربية للإقامة، الإطعام والنقل المجاني للطلبة في المراكز السبعة التي تم تخصيصها للامتحانات-إلا أنه تم تسجيل غياب 85 بالمائة من المرشحين البالغ عددهم 2859 مرشح، منهم 267 متمدرس وغياب 15 بالمائة من المؤطرين الذين تجاوز عددهم 800 مؤطر وجرت الامتحانات في المراكز الـ 7 في ظروف عادية، حيث تم تسجيل العديد من القاعات الشاغرة.

587 مرشح غائب في ورقلة

سجلت مصالح التربية بورقلة ، خلال الدورة الثانية للبكالوريا التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة التلاميذ الغائبين والمقصيين من الدورة الأولى، ما يزيد عن 587 حالة غياب في صفوف المترشحين، حيث أرجعت جمعيات أولياء التلاميذ السبب في ارتفاع الغيابات إلى عدم مراعاة وزارة التربية الوطنية للظروف المناخية القاسية التي تمر بها بوابة الجنوب الشرقي وذلك أثناء ضبط تواريخ برنامج الدورة الثانية للباك، محمّلين في ذلك الوزارة المعنية مسؤولية النتائج الكارثية في هذه الامتحانات المصيرية التي تنبأت نفس الجمعيات بفشلها قبل الاعلان الرسمي يوم 25 من شهر جويلية عن النتائج .

88 بالمائة من الغاذبين في اليوم الأخير بجيجل

ارتفعت نسبة الغيابات وسط الممتحنين المعنيين بالبكالوريا الاستثنائية الى 88 بالمائة وذلك في اليوم الأخير من هذه الدورة التي أسدل عليها الستار أمس الثلاثاء.

وبعد أن بلغت نسبة الغيابات عتبة الـ86 بالمائة خلال اليوم الأول من الامتحان الاستدراكي واصلت هذه النسبة ارتفاعها المضطرد لتبلغ أمس الثلاثاء بمناسبة آخر يوم من الدورة عتبة الـ88 بالمائة، بعد انسحاب أعداد إضافية من الطلبة المعنيين بهذه الدورة لأسباب مختلفة ما جعل ولاية جيجل تسجل الرقم القياسي في عدد الغيابات وذلك في تاريخ الامتحانات الرسمية التي شهدتها هذه الولاية منذ الاستقلال من خلال هذه النسبة غير المسبوقة والتي تحولت لمادة دسمة على مواقع التواصل الاجتماعي التي أفردت لها مساحات واسعة لدرجة أن بعض المغردين طالبوا بإدراج جيجل في كتاب غيناس للأرقام القياسية فيما يتعلق بنسبة الحضور في الدورة الاستثنائية للبكالوريا بنسبة لا تتعدى 12 بالمائة، هذا وسجل تشاؤم كبير وسط الممتحنين الذي كان لهم النفس الطويل لإكمال الامتحان، مؤكدين بأن الأسئلة كانت أصعب قياسا بالدورة العادية وأن حظوظهم في ولوج الجامعة تضاءلت كثيرا سيما بعد المتاعب التي واجهوها في امتحان الرياضيات.