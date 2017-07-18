رفض الخوض في ملف اللاجئين الأفارقة

بدوي يتراجع عن تصريحاته السابقة ويلقي بالكرة في مرمى مساهل

ألقى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية نور الدين بدوي الكرة في مرمى وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، بخصوص ملف اللاجئين الأفارقة، وقال إن: مساهل هو المخوّل الوحيد بالحديث عنه ، مدحضا بذلك تصريحات عدة مسؤولين ناقضوا ما قاله مساهل إنّ المهاجرين غير الشرعيين خطر على الأمن القومي.

بدا أنّ مسألة التضارب في التصريحات بخصوص ملفّ اللاجئين الأفارقة، أصبحت ترعب المسؤولين التنفيذيين، بعد تسجيل خمسة تصريحات مختلفة تماما عن بعضها بعضا بهذا الخصوص، بين الوزير الأوّل عبد المجيد تبون، مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، وزير الخارجية عبد القادر مساهل، وزير الداخلية نور الدين بدوي والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل.

ورفض المسؤول الأوّل عن قطاع الداخلية الخوض في مسألة المهاجرين الأفارقة، وبدا متردّدا في الحديث عن هذه المسألة، رغم أنّ له موقفا قد أبداه مباشرة بعد تصريح تبون، وتحجّج بأنّ اللقاء الذي جمعه نهار أمس بعد الوهاب دربال يتعلق بالانتخابات ولا داعي للخروج منه، لكنّه غيّر رأيه ورمى الكرة في مرمى وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، وقال بهذا الخصوص: أعتقد أنّ المكلّف الوحيد بالحديث عن ملف الأفارقة هو وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل .

ويأتي تصريح بدوي مخالفا لما كان قد قاله في وقت سابق، حيث دعم تصريح الوزير الأوّل الذي لم يتحدّث بتاتا عن كون هؤلاء اللاجئين مصدر تهديد لأمن الجزائر، بعكس مساهل الذي ذهب بعيدا في تصريحاته وقال إنهم مصدر خطر على الأمن القومي . وكان وزير الداخلية في أول تصريح له بهذا الخصوص من كشف عن بطاقية لإحصاء اللاجئين الأفارقة، ونقل تصوّر الحكومة في التكفّل بهم بصفتهم ضيوف الجزائر ، على حدّ وصفه.

في سياق منفصل، ردّ وزير الداخلية أيضا على سؤال حول قرار الوزير الأوّل عبد المجيد تبون تجميد قرار منح 25 مزرعة نموذجية، الذي وقّعه عبد المالك سلال، قبل مغادرته قصر الحكومة، واستفاد منه عدد من رجال الأعمال الناشطين في مجال المنتجات الغذائية. وذكر بدوي أنّ المجلس الوزاري المشترك المجتمع أول أمس، قد قرّر إيفاد 18 لجنة تفتيش تتكفّل بمعالجة هذا الملفّ، بعدما لوحظ اشتباه في توزيعها. وكان الوزير الأول عبد المجيد تبون قد طالب بعملية تتضمن مراجعة النصوص والإجراءات التنظيمية المتعلقة بتسيير ومنح واستغلال الحظائر العقارية الفلاحية، مع السهر على وضع حد للتناقضات المسجلة وإعداد دفتر أعباء جديد يحدّد شروط الحصول على الحظائر العقارية الفلاحية التابعة لأملاك الدولة.