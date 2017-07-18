بدوي يتراجع عن تصريحاته السابقة ويلقي بالكرة في مرمى مساهل

شريط الاخبار
مترشحون ورؤساء أحزاب يودعون مراد مدلسي إلى مثواه الأخير الحكومة تتوعد المؤسسات الممتنعة عن تشغيل المعاقين بعقوبات صارمة مراد مدلسي من وزير تكنوقراطي إلى فقيه دستوري الحكومة تأمر القطاع الخاص بتسوية وضعية إقامة العمال الأجانب بالجزائر الجزائر حققت قفزة في الأرشيف الإلكتروني وإجراءات التبليغ عن طريق أس أم أس نفوق 15 ألف خروف بسبب الطاعون وتحذيرات من خسارة 20 بالمائةمن الثروة الحيوانية بنك الجزائر يعرض الأوراق النقدية الجديدة الأحد المقبل هذه هي الأدوار القانونية للمجلس الدستوري في الرئاسيات بدوي يأمر بالتعامل بصرامة مع سائقي الدراجات النارية نقابة الصيادلة تؤكد تسجيل 200دواء بين مفقود ونادر بوشارب يثمن منجزات الشراكة الجزائرية - الصينية التحولات الصحية والغذائية في الجزائر موضوع ملتقى قيد التحضير بوهران إجراء مسابقة انتقاء أئمة التراويح بالخارج في الثاني من فيفري بن غبريت تعلن عن تجميد مسابقات توظيف الأساتذة إلى غاية السنة المقبلة يجب إعادة النظر في سياسة الدعم 156 عائلة بمزرعة الحاج مسعود بالمحمدية تطالب بالترحيل بلدية بوسفر في وهران..غياب المشاريع يفرض العزلة على سكانها اللاعبون الجزائريون يواصلون الهجرة نحو الدوري السعودي بودبوز يواجه مستقبلا مجهولا قبل 4 أيام من نهاية الميركاتو الكناري يضيع نقطتين ثمينتين في سباق التتويج بالدوري المنشطات تنخر جسد البطولة المنحرفة أصحاب السترات الصفراء يحتجون للأسبوع الثاني عشر بفرنسا الإعلام في الجزائر يغرق في الفوضى! مغاوير البحرية تحبط محاولات إغراق الجزائر بأكثر من 3 قناطير من الكوكايين وزارة التضامن تأمر بالتكفل الأمثل بالمتشردين تزامنا مع موجة البرد بن غبريت تأمر بالمرافقة البيداغوجية لتلاميذ الامتحانات الرسمية مقري مرشح "حمس" في رئاسيات أفريل القادم مستثمرون يُهربون الملايير باسم شركات وهمية إلى الخارج وفاة 3 أشخاص وإنقاذ 100 آخرين حاصرتهم مياه الأمطار ارتفاع حصيلة ضحايا الاختناقات الغازية إلى 46 شخصا 84 بالمائة ديون "أونساج" المحصلة في 2018 "حصّلنا 2200 مشروع بقيمة 1000 مليار سنة 2018" عائدات حفل «آيت منقلات» ستصب في فائدة الجمعيات الخيرية عهدة جديدة للرئيس بوتفليقة وهذه المشاريع "وقود" الحملة الانتخابية طرقات مقطوعة..مدن معزولة وانهيارات أرضية بسبب الاضطرابات الجوية النّقابات تهدد بالعودة إلى الإضراب منتصف فيفري وزير الخارجية المغربي يهاجم الجزائر! التهاب أسعار الخضر والفواكه والمتهم الثلوج! يوسفي يدافع عن مصانع تركيب السيارات ويرفض العودة للاستيراد مسـاهل ولافروف يتباحثان الأوضاع في ليبيا والساحل الإفريقي
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. بدوي يتراجع عن تصريحاته السابقة ويلقي بالكرة في مرمى مساهل

رفض الخوض في ملف اللاجئين الأفارقة

بدوي يتراجع عن تصريحاته السابقة ويلقي بالكرة في مرمى مساهل

  18 جويلية 2017 - 20:24   قرئ 814 مرة   0 تعليق   الوطني
بدوي يتراجع عن تصريحاته السابقة ويلقي بالكرة في مرمى مساهل

ألقى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية نور الدين بدوي الكرة في مرمى وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، بخصوص ملف اللاجئين الأفارقة، وقال إن:  مساهل هو المخوّل الوحيد بالحديث عنه ، مدحضا بذلك تصريحات عدة مسؤولين ناقضوا ما قاله مساهل إنّ المهاجرين غير الشرعيين خطر على الأمن القومي.

 

بدا أنّ مسألة التضارب في التصريحات بخصوص ملفّ اللاجئين الأفارقة، أصبحت  ترعب  المسؤولين التنفيذيين، بعد تسجيل خمسة تصريحات مختلفة تماما عن بعضها بعضا بهذا الخصوص، بين الوزير الأوّل عبد المجيد تبون، مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، وزير الخارجية عبد القادر مساهل، وزير الداخلية نور الدين بدوي والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل.

ورفض المسؤول الأوّل عن قطاع الداخلية الخوض في مسألة المهاجرين الأفارقة، وبدا متردّدا في الحديث عن هذه المسألة، رغم أنّ له موقفا قد أبداه مباشرة بعد تصريح تبون، وتحجّج بأنّ اللقاء الذي جمعه نهار أمس بعد الوهاب دربال يتعلق بالانتخابات ولا داعي للخروج منه، لكنّه غيّر رأيه ورمى الكرة في مرمى وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، وقال بهذا الخصوص:  أعتقد أنّ المكلّف الوحيد بالحديث عن ملف الأفارقة هو وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل .

ويأتي تصريح بدوي مخالفا لما كان قد قاله في وقت سابق، حيث دعم تصريح الوزير الأوّل الذي لم يتحدّث بتاتا عن كون هؤلاء اللاجئين مصدر تهديد لأمن الجزائر، بعكس مساهل الذي ذهب بعيدا في تصريحاته وقال إنهم  مصدر خطر على الأمن القومي . وكان وزير الداخلية في أول تصريح له بهذا الخصوص من كشف عن بطاقية لإحصاء اللاجئين الأفارقة، ونقل تصوّر الحكومة في التكفّل بهم بصفتهم  ضيوف الجزائر ، على حدّ وصفه.

في سياق منفصل، ردّ وزير الداخلية أيضا على سؤال حول قرار الوزير الأوّل عبد المجيد تبون تجميد قرار منح 25 مزرعة نموذجية، الذي وقّعه عبد المالك سلال، قبل مغادرته قصر الحكومة، واستفاد منه عدد من رجال الأعمال الناشطين في مجال المنتجات الغذائية. وذكر بدوي أنّ المجلس الوزاري المشترك المجتمع أول أمس، قد قرّر إيفاد 18 لجنة تفتيش تتكفّل بمعالجة هذا الملفّ، بعدما لوحظ اشتباه في توزيعها. وكان الوزير الأول عبد المجيد تبون قد طالب بعملية تتضمن مراجعة النصوص والإجراءات التنظيمية المتعلقة بتسيير ومنح واستغلال الحظائر العقارية الفلاحية، مع السهر على وضع حد للتناقضات المسجلة وإعداد دفتر أعباء جديد يحدّد شروط الحصول على الحظائر العقارية الفلاحية التابعة لأملاك الدولة.

حكيمة ذهبي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات