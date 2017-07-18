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يمثلون الدفاع، الداخلية، الصحة، البيئة والتضامن

تبون يجتمع بـ5 وزراء لدراسة ملف الحرائق وتعويض المتضررين

  18 جويلية 2017 - 20:24   قرئ 542 مرة   0 تعليق   الوطني
تبون يجتمع بـ5 وزراء لدراسة ملف الحرائق وتعويض المتضررين

ينتظر أن يعقد الوزير الأول عبد المجيد تبون اجتماعا وزاريا لدراسة ملف سلسلة الحرائق التي شهدتها أكثر من 40 ولاية خلال الأيام السابقة، حيث أكدت مصادر متطابقة أن الاجتماع سيحضره كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم نور الدين بدوي، ونائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الوطني الفريق أحمد قايد صالح، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي.

 

سيستدعي تبون الوزراء المعنيين بالكارثة الطبيعية التي شهدتها عدة ولايات خلال الأسبوع الماضي، لتقييم الوضع ووضع خطة لمواجهة الأزمة التي تسببت في مقتل عدة أشخاص وإتلاف ما لا يقل عن 3900 هكتار من الغطاء النباتي، ويأتي هذا الاجتماع بعد أن سجلت السلطات العمومية تأخّرا كبيرا في إعلان المناطق التي التهمت نيران الحرائق مساحات شاسعة منها خلال الأسبوع المنصرم مناطق منكوبة رغم تدخل وحدات الجيش الوطني الشعبي عبر عدد من المناطق لإنقاذ المواطنين، حيث سيتطرق الاجتماع للإجراءات التي ستُتخذ لتعويض المتضررين من هذه الحرائق من ملاك الأراضي والمنازل المتضررة. وفي سياق متصل، ناقشت الحكومة الإجراءات التي أقرتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية نهاية الأسبوع الماضي، لمكافحة حرائق الغابات التي أتت مؤخرا على آلاف الهكتارات عبر الوطن، الأمر الذي كشف عن غياب استراتيجية واضحة في هذا المجال، في الوقت الذي ينتظر أن تنصب فيه اللجنة الوطنية القطاعية للوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث، حيث استمع الوزير الأول عبد المجيد تبون لعرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي حول جهاز مكافحة حرائق الغابات لموسم 2017، في وقت تشهد العديد من ولايات الوطن حرائق هائلة أتت على آلاف الهكتارات من الأراضي والثروة الغابية والحيوانية وكذا بيوت المواطنين بفعل الحرارة، واكتفى بيان لرئاسة الحكومة في هذا الصدد بالقول إن تبون استمع لعرض حول الموضوع دون تقديم أية تفاصيل أخرى.

للإشارة، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن الدولة الجزائرية وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية قررت اتخاذ كافة التدابير المادية والبشرية اللازمة لتدارك الوضع الاستثنائي الناجم عن الحرائق التي عرفتها مؤخرا 17 ولاية، بصفة استعجالية، كما أفاد نور الدين بدوي أن الصندوق الوطني للكوارث الطبيعية سيتكفل بتعويض جميع منكوبي الحرائق عن خسائرهم، عملا بالتقارير النهائية للجان الولائية التي تتولى حاليا مهام إحصاء وتقييم هذه الخسائر.

أسامة سبع

 

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