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لجنة مشتركة بين الداخلية وهيئة دربال للرد على المشككين في نزاهة الانتخابات

الحكومة تعيد تجربة التشريعيات بخصوص المادة 94 لرفع نسبة المشاركة

  18 جويلية 2017 - 20:27   قرئ 527 مرة   0 تعليق   الوطني
الحكومة تعيد تجربة التشريعيات بخصوص المادة 94 لرفع نسبة المشاركة

وافقت وزارة الداخلية على منح الأحزاب  الصغيرة  فرصة المشاركة في الانتخابات المحلية، رغم المادة 94 من النظام الانتخابي، حيث سمحت لها بالتحالف فيما بينها من أجل بلوغ النصاب القانوني، مثلما فعلت في التشريعيات، وأعلنت عن إنشاء لجنة مشتركة مع الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، ردّا على الانتقادات والشكوك التي طالت التشريعيات.

 

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية نور الدين بدوي، ورئيس الهيئة العليا المستقلّة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، عن تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئتين للنظر في الانتقادات التي تمّ تسجيلها في تشريعيات ماي الفارط. وتتكفّل اللجنة -وفقا لما صرّح به وزير الداخلية خلال ندوة صحفية عقب اجتماعه بهيئة دربال بقصر الأمم أمس- بالنظر في القضايا الاستعجالية، حتى يتمّ تكييفها لتطبّق خلال المحليات المقبلة. وستقترح اللجنة التي ستعمل على ثلاث مراحل ميكانيزمات استعجالية لتنظيم المحليات، كما ستكون قوة اقتراح للرد على الانتقادات التي طالت كلا من النظام الانتخابي والقانون الخاص بصلاحيات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وطرح مقترحاتها فيما يتعلّق باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في العملية الانتخابية.

وشرعت الداخلية في طبع الوثائق الانتخابية الخاصة بالمحليات، لا سيما استمارات التصريح بالترشح وكذا الانطلاق في عملية تحيين القوائم الانتخابية تحضيرا للمراجعة الاستثنائية.

وذكر وزير الداخلية أنّ الحكومة تريد بلوغ مرحلة متقدّمة من الرقمنة فيما يتعلّق بالعملية الانتخابية، من خلال تمكين المواطن من التسجيل إلكترونيا والإدلاء بواجبه عبر بطاقة إلكترونية سيتمّ استحداثها قبل أقل من خمس سنوات.

وقال بدوي إنّ مصالحه وبعد مشاوراتها مع هيئة دربال قد قرّرت السماح للأحزاب السياسية التي لم تتمكّن من التوافق مع المادة 94 من النظام الانتخابي، أي عدم حيازة 4 بالمائة من الأصوات بالدائرة الانتخابية على الأقل في آخر موعد انتخابي، أو 10 منتخبين في المجالس الوطنية والمحلية، سمحت لها بتشكيل تحالفات لتسهيل اندماجها في العملية الانتخابية، حتى ترفع نسبة المشاركة سواء بالنسبة للأحزاب أو الناخبين. 

جمع قانوني الولاية والبلدية في  قانون الجماعات المحلية 

واعتبر بدوي أنّ الوقت غير كافٍ لمراجعة قانوني الولاية والبلدية قبل الانتخابات المحلية، كاشفا عن اتجاه الحكومة نحو جمع هذين النصّين في نصّ قانوني واحد تحت اسم  قانون الجماعات المحلية ، الذي ينتظر أن يتمّ عرضه خلال اجتماع مجلس الوزراء عشية الدخول الاجتماعي المقبل، لأنّ هناك ورشة عمل شرعت في إعداده منذ مدّة.

وأفاد وزير الداخلية أنّ الحكومة تطمح لاستحداث قوانين أساسية للجماعات الإقليمية على غرار الولاة، ويعتبر ذلك من بين أهدافها المستقبلية. وأكّد أن الولاة الجدد قد باشروا أعمالهم مباشرة بعد تعيينهم، مؤكّدا أنّ من وضع فيهم رئيس الجمهورية الثقة سيرفعون تحديات تنموية بالخصوص، لا سيما بعد النظرة التنموية الجديدة التي تبحث الحكومة من خلالها عن تسييرٍ يخلق الثروة ولا يستهلك المال العام فقط.

حكيمة ذهبي

 

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