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بن غبريت تهدد بإقصاء المقاطعين لعملية التكوين

نتائج مسابقة توظيف الأساتذة وسحب استدعاء الاختبار الشفهي غدا

  18 جويلية 2017 - 20:29   قرئ 1083 مرة   0 تعليق   الوطني
نتائج مسابقة توظيف الأساتذة وسحب استدعاء الاختبار الشفهي غدا

سيتمكن 700 ألف مترشح لمسابقة توظيف الأساتذة للسنة الجارية من الاطلاع على نتائج الاختبار الكتابي يوم الخميس 20 جويلية، وسحب الاستدعاءات بالنسبة للمترشحين للناجحين لإجراء الاختبار الشفهي نهاية الشهر الجاري، وستتم العملية عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني.

 

كشفت وزيرة التربية الوطنية عبر موقعها الرسمي على  الفايسبوك  أن تاريخ الإعلان عن نتائج مسابقة توظيف الأساتذة 2017 المنظمة يوم 29 جويلية، وسحب الاستدعاءات بالنسبة للمقبولين لاجتياز الامتحان الشفهي سيكون يوم الخميس 20 جوان عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات  أوناك .

وشددت وزارة التربية الوطنية على ضرورة التحاق الأساتذة الناجحين في المسابقة بعملية التكوين الذي سيجري خلال شهريّ جويلية وأوت، مهددة بإقصاء المتغيبين واعتبارهم غير ناجحين في المسابقة، وأكدت الوزارة أن أكبر عدد في مناصب هذه المسابقة تعود لأساتذة الرياضيات والفيزياء بالنظر إلى النقص المسجل في التأطير البيداغوجي لهاتين المادتين، وأضاف رابح شيشيو مسؤول بالوزارة أن الوزارة ترمي بهذه المسابقة إلى تغطية النقص في التأطير البيداغوجي مع الدخول المدرسي القادم بسبب النزيف الذي سيشهده القطاع هذه الصائفة باستفادة 41 ألف أستاذ من التقاعد، وفيما يخص الأساتذة الذين تم توظيفهم من خلال استغلال القائمة الاحتياطية الوطنية و الذين انتقلوا إلى ولايات أخرى لشغل المناصب الشاغرة فقد بلغ عددهم -حسب وزيرة القطاع- 3000 أستاذ، كما ثمنت الدور الفعال الذي لعبه النظام المعلوماتي في عملية إحصاء المناصب الشاغرة، علما أن عدد الأساتذة في القطاع التربية يبلغ نحو 600 ألف أستاذ.

نبيل شعبان

 

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