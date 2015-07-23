في حين تم إنقاص 246 شخص

غريقان ومفقودان في حصيلة أولية لهذا الشهر

كشف الملازم الأول خالد بن خلف الله المتحدث بالنيابة عن الحماية المدنية، أن حصيلة المبدئية للغرقى على مستوى العاصمة، بلغت قتيلين ومفقودين وهذا من بداية الشهر الجاري إلى غاية أمس ، في حين تم إنقاص 246 شخص من الغرق الحقيقي أغلبهم من فئة الأطفال. وأوضح المتحدث في تصريح للمحور اليومي أن الغريقين المتوفين، وهم طفلة سيرين التي تبلغ 7 سنوات حيث تنحدر من ولاية البليدة و دامت رحلة البحث مصالح المدنية عن جثتها أربعة أيام ، وشاب الذي يبلغ 17 سنة وينحدر من ولاية برج بوعريريج حيث تعرض للغرق يوم 7 جويلية الجاري، مؤكدا أن الغريقين كانا يسبحان في غير مسموحة للسباحة، وأضاف ذات المتحدث أن عناصر الحماية المدنية لازالت في رحلت البحث عن المفقودان اللذان تعرضا للغرق في شاطئ الأزرق بزرالدة، وفي هذا الصدد أكد خالد بن خلف الله في ما يخص حصيلة الإنقاص لشهر جويلية والتي بلغت 246 حالة إنقاص من الغرق الحقيقي أغلبهم من فئة الأطفال، حيث أشار المتحدث في السياق، أنه تم إنقاص 57 رجل 34 امرأة و92 طفل و63 طفلة، هذا الرقم الذي اعتبره الملازم بالرقم المفزع ، ووجب دق ناقوس الخطر كما أضاف انه على الأولياء أخذ الحيطة والحذر على أبنائهم، وهذا حفاظا على أرواحهم في حين كشف أن مصالح الحماية المدنية هي في خدمة المواطنين وتعمل على ضمان سلامتهم، والتي تعد من مهام رجال الحماية المدنية

عبدالله بن مهل