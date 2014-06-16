إيتوزا تسحب 6 خطوط بالعاصمة بعد احتجاجات الناقلين الخواص

أعلنت مؤسسة النقل الحضري والشبه حضري لولاية الجزائر "ايتوزا"، اليوم الأربعاء، عن سحب 6 خطوط تابعة لها بالعاصمة إثر احتجاجات الناقلين الخواص مؤخرا.

في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، كشف " عبد القادر بن ميلود" المدير العام للمؤسسة عن احداث تغيير بعد احتجاج الناقلين بسحب 6 خطوط من ايتوزا وفقا لتعليمات مديرية النقل لضمان التوازن في العرض والطلب بين قطاعي النقل العمومي والخاص.

وجدّد "بن ميلود" التأكيد على أنّ هدف "إيتوزا" هو تحسين الخدمة العمومية وتوفير الحافلات نحو المناطق التي تشهد نقصا فادحا في وسائل النقل من خلال دعم وفتح خطوط جديدة، كتحسين للخدمة العمومية المقدمة للمواطنين وليس الإضرار بالناقلين الخواص.

ومنذ نوفمبر 2016 إلى غاية الأسبوع الجاري، تدعمت منظومة "إيتوزا" بــ 259 حافلة جديدة عبر خطوط مختلفة وجديدة بالعاصمة، وسمحت هذه الحافلات، باستحداث 700 منصب عمل جديد، في انتظار فتح مناصب عمل جديدة بدخول حافلات أخرى ينتظر اقتناؤها مستقبلا، على أن تدخل كافة الحافلات المستأجرة حيز الخدمة مع نهاية السنة الجارية.

وتسبّب دخول حافلات من مؤسسة "ايتوزا" الخدمة، مطلع جويلية الجاري، في حركة احتجاجية من طرف الناقلين الخواص الذين تحدثوا عن "منافسة غير مشروعة " للمتعامل العمومي في خطوط ظلت حكرا عليهم.