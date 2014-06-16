المجلس الولائي بتيزي وزو يطالب السلطات بمراجعة المخطط الاستعجالي لمكافحة الحرائق

خلصت، ، الدورة غير العادية للمجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، اليوم المخصصة لتقييم خسائر الحرائق التي عرفتها الولاية مؤخرا وتشخيص اسباب اندلاعها، إلى تبني مجموعة من التوصيات التي من شأنها تجنب تكرار نفس السيناريو مستقبلا، تتمحور اهمها في مراجعة المخطط المخطط الاستعجالي لمكافح النيران بتدعيمه بالإمكانات اللازمة لجعله اكثر فعالية دون اختزاله في اجراء إداري محظ. فضلا عن المطالبة بتنصيب لجنة ولائية دائمة لمتابعة وتقييم مثل هذه الكوارث مع التنسيق الفعال مع جميع المصالح والقطاعات المعنية بعيدا عن أروقة تسييس الازمة على حساب مأساة السكان.