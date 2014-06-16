وفد من مجلس الأمة يشارك في أشغال اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي في الرباط

يشارك وفد برلماني عن مجلس الأمة ابتداء من يوم الخميس في أشغال الدورة الـ70 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي التي ستعقد بالعاصمة المغربية الرباط، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح المصدر ذاته أن المراقب المالي لمجلس الأمة وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي السعيد كاشا والعضو عائشة باركي سيمثلان المجلس في هذه الدورة التي سيتم خلالها مناقشة تنفيذ توصيات وقرارات المؤتمر الـ39 والمصادقة على الحساب المالي الختامي المراجع لسنة 2016 وكذا اقتراح مواضيع المؤتمر القادم.