تتويج 10 أعمال بجائزة الجيش الوطني الشعبي

توّجت 10 أعمال فردية وجماعية، اليوم الأربعاء، بجائزة الجيش 2017 لأفضل عمل علمي وثقافي وإعلامي لسنة 2017.

في سادس طبعة، تفوقت الأعمال العشرة بخوضها في العلوم العسكرية والطبية والتكنولوجية والإنسانية، فضلا عن مجالات فنية.

وبرسم حفل احتضنه النادي الوطني للجيش ببني مسوس، وأشرف عليه نائب وزير الدفاع الوطني الفريق "أحمد قايد صالح" رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تمّ الإعلان عن أسماء الفائزين في مختلف التخصصات.

وجرى توزيع الشهادات والمكافآت المالية على الفائزين الـ 10، وذلك على النحو التالي: عمل واحد في العلوم العسكرية، 3 أعمال في العلوم التكنولوجية، عمل واحد في العلوم الطبية، عملان في العلوم الاجتماعية، عمل واحد في العلوم الإنسانية، فضلا عن عملين في الإبداع الفني.