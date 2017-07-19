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السكان يغلقون حي باردو احتجاجا على تعامل الأمن مع الضحية

شرطي يردي عشرينيا صاحب سوابق قتيلا بعد تهجمه على سيارة شرطة

  19 جويلية 2017 - 20:49   قرئ 1914 مرة   4 تعليق   الوطني
شرطي يردي عشرينيا صاحب سوابق قتيلا بعد تهجمه على سيارة شرطة

مدير الأمن الولائي يستقبل عائلة الضحية ويفتح تحقيقا في القضية

اهتز حي رحماني عاشور المعروف محليا باسم  باردو  وسط مدينة قسنطينة، ظهر أمس، على وقع جريمة قتل بطلها شرطي قام بإطلاق النار على عشريني بعد مناوشات بين الضحية ورجال الشرطة الذين كانوا على متن سيارتهم التي تعرضت للتخريب من قبل المعني، وهو الأمر الذي أثار حفيظة قاطني المنطقة ممن أغلقوا الطريق وقاموا بإشعال النار احتجاجا منهم على ما وصفوه بسوء التعامل مع الموقف.

 

عاشت المنطقة المحيطة بـ عمارات الأبراج  وسط حي باردو بولاية قسنطينة أمسية ساخنة حين دخل الشاب  بلال .ح  البالغ من العمر 27 سنة في مناوشات مع رجال الشرطة بسبب عدم امتثاله لأوامرهم بالكف عن السب والتلفظ بالكلام البديء خارجا بعد شجاره مع عائلته حسبما علمته جريدة  المحور اليومي  لتتطور الأمور لاحقا لاعتداء المعني المعروف عنه إدمانه وتورطه في عدة قضايا على رجال الشرطة، حيث قام بتخريب سيارتهم ما أجبر المعنيين على الابتعاد غير أنه لاحقهم ليقوموا بإطلاق رصاصات تحذيرية في الهواء لردعه، غير أن المعني لم يتراجع لتنتهي المناوشات بعد إقدام أحد عناصر الشرطة على إطلاق الرصاص الحي على الشاب ليرديه قتيلا، حيث تحدثت مصادر عن إصابته في الظهر مقابل تأكيد مصادر أخرى إصابته برصاصة في الكتف وأخرى في الصدر باعتبار أن الشرطي كان في حالة دفاع عن النفس، فيما كشفت مصادر أخرى أن الشرطي كان يقصد إخافة المعني وليس إصابته، وهو ما سيثبته التحقيق.

وبعد تسجيل مقتل الشاب بلال مباشرة، أقدم سكان  عمارات الأبراج  بحي باردو على غلق الطريق وإشعال النار احتجاجا منهم على ما وصفوه برد الفعل غير المقبول من عناصر الشرطة، الذين كان في إمكانهم حسبهم إلقاء القبض على المعني وسجنه أو حتى ضربه لتوقيفه دون اللجوء لقتله الذي كان يعد خيارا صعبا وأخيرا ولا يتم اللجوء إليه إلا عند الضرورة القصوى، حيث وفي انتظار تأكيد الجهات الرسمية لتفاصيل العملية وملابساتها وظروفها الحقيقية، يظل الغضب من الشرطة قائما على الرغم من أن هذا الجهاز كان محل إشادة من قبل القسنطينيين في الفترات الأخيرة خلال ما تم تحقيقه في الحرب على الإرهاب ونجاح رجالاتها في اجتثاث  سرية الغرباء  والقضاء على أميرها أبو الهمام، فيما أن الحادثة تأتي لتنغص على الشرطة احتفالاتهم بعيدهم الوطني الذي يعد مناسبة سانحة وتعداد إنجازاتهم المحققة خلال عشريات من الزمن. للإشارة فإن مدير الأمن الولائي قام يوم أمس باستقبال عائلة الضحية بلال فيما بوشرت التحقيقات والاستماع لأقوال الشرطي ومرافقه.

 ابتسام -ب

 

تعليقات (4 منشور)

علي بن عبدالرحمن 20/07/2017 04:46:44
هذا هو الرد السليم لحثالة القوم الرصاص الحي لتطهير الشارع من الفضلات البشرية وليكون عبرة للمنحرفين امثاله من لا عمل لهم غير المخدرات والموبقات هذه المخلوقات المجرمة لا فائدة ولا خير فيهم تطهير الأرض من دنسهم هو الحل الوحيد وهاهو حي باردو تطهر من الدنس والعقوبة للجايات
2
البرج 20/07/2017 08:25:52
سبحان الله كان فاسد ويفسد في أخلاق شباب الحي وكي مات ولا يقولو كان عليهم أخذه بالسياسة ما كان عليهم قتله، مالا أستناو الدور على أولادكم كيف ستكون النهاية
2
MOHAMED 20/07/2017 08:32:48
بلاد الغاب أوطاني
0
مروة 20/07/2017 18:15:14
الله يرحمو ويغفرلو وربي يكون في عون الشرطي الي كان في حالة دفاع عن النفس الناس تلوم فيه ماهي في بلاصتو ربي يرحمهم برحمتو في زوج القاتل والمقتول
0
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