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الوزارة خصصت 10009 منصب فقط

134 ألف ناجح يجتازون المقابلة الشفوية للأساتذة يومي 30 و31 جويلية

  19 جويلية 2017 - 20:51   قرئ 684 مرة   0 تعليق   الوطني
134 ألف ناجح يجتازون المقابلة الشفوية للأساتذة يومي 30 و31 جويلية

سيتمكن 134 ألف متفوّق في الاختبار الكتابي لمسابقة توظيف الأساتذة بداية من اليوم، في سحب استدعاءات الاختبار الشفهي المزمع إجراؤه يوميّ 30 و31 جويلية للظفر بمنصب عمل في سلك التدريس في الطور المتوسط والثانوي من بين 10 آلاف منصب مخصص لهذه السنة، فيما سيتم فتح القائمة الاحتياطية مباشرة بعد الاعلان عن النتائج النهائية حيث ستلجأ الوزارة للاستعانة بها في إطار مواصلة العمل بأسلوب التعاقد لتغطية المناصب الشاغرة.

 

كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أمس، في تغريدة لها على موقع  تويتر  أن عدد المقبولين في مسابقة توظيف الأساتذة لسنة 2017 والمؤهلين لإجراء الامتحان الشفهي بلغ 134192 مترشح وهو ما يمثل نسبة 30.13 بالمائة من مجموع المشاركين في المسابقة وسيتمكن هؤلاء المتفوقون بداية من اليوم في سحب استدعاءات الاختبار الشفهي المزمع إجراؤه يومي 30 و31 من الشهر الجاري، عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات  أوناك . في ذات السياق، فإن عدد المناصب التي حددتها وزارة التربية الوطنية لفئة أستاذ في الطورين المتوسط والثانوي بلغ 10009 منصب وهو ما يعني أن عدد الأساتذة الذين سيتم تسجيلهم في القائمة الاحتياطية يبلغ 124183 ، حيث ستلجأ الوزارة للاستعانة بهم في إطار مواصلة العمل بأسلوب التعاقد لتغطية المناصب الشاغرة بسبب المقاطعة أو المرض أو عطل الأمومة وغيرها من العطل المبرمجة وغير المبرمجة، وأكدت الوزارة أن أكبر عدد في مناصب هذه المسابقة تعود لأساتذة الرياضيات والفيزياء بالنظر إلى النقص المسجل في التأطير البيداغوجي لهاتين المادتين، وأضاف رابح شيشيو مسؤول بالوزارة أن الوزارة ترمي بهذه المسابقة إلى تغطية النقص في التأطير البيداغوجي مع الدخول المدرسي القادم بسبب النزيف الذي سيشهده القطاع هذه الصائفة باستفادة 41 ألف أستاذ من التقاعد، شددت وزارة التربية الوطنية على ضرورة التحاق الأساتذة الناجحين في المسابقة بعملية التكوين الذي سيجري خلال شهريّ جويلية وأوت، مهددة بإقصاء المتغيبين واعتبارهم غير ناجحين في المسابقة. في ذات الصدد، سمحت الوزارة استنادا إلى تعليمة وزارية باستغلال القائمة الاحتياطية لشغل مناصب رتب التوظيف القاعدية  أستاذ المدرسة الابتدائية، أستاذ التعليم المتوسط وأستاذ التعليم الثانوي  حسب درجة الاستحقاق مع مراعاة مادة تدريس الموظف الذي شغر منصبه، كما تستغل القوائم الاحتياطية أيضا حسب تعليمة الوزارة لشغل مناصب رتب الترقية لنفس الرتبة في حالة إجراء الامتحانات المهنية و في حال العكس يلجا إلى استغلالها عن طريق التعاقد وفقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 04 ماي 2014، أما بالنسبة للمناصب الخاصة بالناجحين في مسابقة التوظيف للالتحاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي حاملي شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها تتم عن طريق توظيف الناجحين أنفسهم بصفة التعاقد وفقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة. 

نبيل شعبان

 

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