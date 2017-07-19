الوزير الأول من عدل للسكن إلى العدل في توزيع الثروة

تبون.. هل هو حامل لواء التغيير والقطيعة مع الفــــــــــــــــساد؟

شغلت جرأة عبد المجيد تبون منذ تعيينه وزيرا أول الرأي العام الوطني، الذي راح يبحث عن خلفيات حرارة أخرى غير حرارة الصيف في هذه الأسابيع، أبان عنها الرجل منذ قدومه إلى قصر الحكومة، ورُبط بين تحركات تبون وبين تعبيد الساحة الوطنية للانتخابات الرئاسية 2019، التي تعتبر الأكثر أهمية على الإطلاق، لكن هل مهمة تبون تقتصر على مرحلة انتخابية أم أنها استكمال لمسار شُرع فيه منذ 2013 بـ تطهير مؤسسات الدولة من لوبي طالما كان مسيطرا منذ سنوات طويلة.

عبد المجيد تبون ظهر الرجل مختلفا كثيرا وهو وزير أول عما كان عليه كوزير للسكن، فخريج المدرسة الوطنية للإدارة نهاية الستينات أعلن الحرب منذ أول ظهور رسمي له على رجال المال المتوغلين في دواليب الدولة، واختار أن يطلق تهديداته من داخل مبنى ممثلي الشعب. هناك كان الجميع يظن أن صاحب مشروع عدل كان يطلق تصريحات تشابه تلك التي كان يهدئ بها مكتتبي هذه الصيغة التواقين لولوج مساكنهم، بعدما رفضت أسوارها الصعود، لكن أحداثا جديدة بدأت تتسارع تدريجيا، وتسريبات بدأت تُنشر في الصحافة، فقام في أول خطوة بتجميد قرار كان قد وقعه سابقه عبد المالك سلال، ويتعلق بتوزيع المزارع النموذجية والحظائر الفلاحية، وقيل إن رجال أعمال ذوي وزن ثقيل استفادوا منها، فسرعان ما أعلن عن قراره في بيان رسمي صادر عن الوزارة الأولى.

وكانت بداية تبون، ضد مافيا مصانع تركيب السيارات، هذه المصانع الوهمية التي أنشئت بموجب دفاتر شروط غير قانونية، ثم ما لبث أن استدار إلى القرارات التي اتخذها سلفه في الوزارة الأولى سلال، فقرر إلغاء رخص استيراد منحت لكل من شركات ريد ميد وشركة حداد وشركة عمر بن عمر ، فألحق ضررا اقتصاديا بالغا بهذه الشركات. أما الإجراء الأكبر ربما في مسار تبون هو فتح ملف العقار الصناعي الذي تلاعب به ولاة ووزراء، حيث بدأ في التنقيب في الملف، وأخيرا شدد في تعليمة وجهها إلى البنك المركزي وبنك الجزائر على المتابعة الدقيقة للقروض الكبيرة التي منحت بشكل خاص لكل من علي حداد وعمر بن عمر ومحي الدين طحكوت ومراد عولمي مدير فولكسفاغن الجزائر. تبون دخل المرحلة الثانية من المواجهة مع رجال الأعمال، الذين تحدث عنهم في البرلمان بأنهم متغلغلون في دواليب الدولة، وظهر للعلن أنه كان يتحدث عن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، فوقع إعذارا موجه لصاحب المجمع بعد يوم عن طرده خلال زيارة رسمية للطاقم الحكومي، ومنعه من حضور تلك الزيارة. الإعذار كان يطلب من حداد دفع القروض التي استفاد منها طوال سنوات خلال شهور العسل وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي أسندت إليه.