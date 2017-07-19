تبون.. هل هو حامل لواء التغيير والقطيعة مع الفــــــــــــــــساد؟

شريط الاخبار
داعش يجنّد عسكريا سابقا لجمع معلومات عن وزراء وإطارات بالدولة وصحفيين لتصفيتهم بن صالـــــح... ربـــع قـــــرن فـــي تولــــي المهــــام الصعبـــة مشروع معلوماتي عصري لتشديد الرقابة على تعاملات الحبوب المدعمة رفع قيمة الرسم التجاري من 30 إلى 200 بالمائة قائمة جديدة للبضائع موضع التقييد عن الاستيراد مساعٍ لزراعة 1000 هكتار من العدس في وهران دراسة تكشف ارتفاع الاحتياطات الجزائرية من المحروقات غير التقليدية الحكومة تواصل بناء التكامل الاقتصادي من خلال ترقية الصادرات 390 مليار دينار رقم أعمال سونلغاز في 2018 عمال عقود ما قبل التشغيل يشنون إضرابا وطنيا لمدة أسبوع استجابة واسعة لإضراب عمال الأسلاك المشتركة لقطاع التربية عمال الأسلاك المشتركة يخرجون في مسيرة بوهران عمارنة يحل السنو ويقطع الطريق أمام مناوئيه عمال مصنع النسيج المعدني سوالتيم في إضراب مفتوح الداخلية تحدد شروط الالتحاق والترقية في صفوف الشرطة إنجاز 180 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ هذه السنة الدرك يفك لغز 10 جرائم قتل خلال 2018 التحالف الرئاسي يستأنف اجتماعاته التنسيقية قريبا قرابة 12 ألف جزائري تحصلوا على شهادة الإقامة في فرنسا بلجيكا تفرج عن مساجين دواعش عائدين من مناطق النزاع من أصول جزائرية حفر أول بئر بعرض البحر جوان المقبل 98 بالمائة نسبة التغطية بشبكة الكهرباء عبر الوطن مترشحون ورؤساء أحزاب يودعون مراد مدلسي إلى مثواه الأخير الحكومة تتوعد المؤسسات الممتنعة عن تشغيل المعاقين بعقوبات صارمة مراد مدلسي من وزير تكنوقراطي إلى فقيه دستوري الحكومة تأمر القطاع الخاص بتسوية وضعية إقامة العمال الأجانب بالجزائر الجزائر حققت قفزة في الأرشيف الإلكتروني وإجراءات التبليغ عن طريق أس أم أس نفوق 15 ألف خروف بسبب الطاعون وتحذيرات من خسارة 20 بالمائةمن الثروة الحيوانية بنك الجزائر يعرض الأوراق النقدية الجديدة الأحد المقبل هذه هي الأدوار القانونية للمجلس الدستوري في الرئاسيات بدوي يأمر بالتعامل بصرامة مع سائقي الدراجات النارية نقابة الصيادلة تؤكد تسجيل 200دواء بين مفقود ونادر بوشارب يثمن منجزات الشراكة الجزائرية - الصينية التحولات الصحية والغذائية في الجزائر موضوع ملتقى قيد التحضير بوهران إجراء مسابقة انتقاء أئمة التراويح بالخارج في الثاني من فيفري بن غبريت تعلن عن تجميد مسابقات توظيف الأساتذة إلى غاية السنة المقبلة يجب إعادة النظر في سياسة الدعم 156 عائلة بمزرعة الحاج مسعود بالمحمدية تطالب بالترحيل بلدية بوسفر في وهران..غياب المشاريع يفرض العزلة على سكانها اللاعبون الجزائريون يواصلون الهجرة نحو الدوري السعودي
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. تبون.. هل هو حامل لواء التغيير والقطيعة مع الفــــــــــــــــساد؟

الوزير الأول من عدل للسكن إلى العدل في توزيع الثروة

تبون.. هل هو حامل لواء التغيير والقطيعة مع الفــــــــــــــــساد؟

  19 جويلية 2017 - 20:52   قرئ 1108 مرة   0 تعليق   الوطني
تبون.. هل هو حامل لواء التغيير والقطيعة مع الفــــــــــــــــساد؟

شغلت  جرأة  عبد المجيد تبون منذ تعيينه وزيرا أول الرأي العام الوطني، الذي راح يبحث عن خلفيات حرارة أخرى غير حرارة الصيف في هذه الأسابيع، أبان عنها الرجل منذ قدومه إلى قصر الحكومة، ورُبط بين تحركات تبون وبين تعبيد الساحة الوطنية للانتخابات الرئاسية 2019، التي تعتبر الأكثر أهمية على الإطلاق، لكن هل مهمة تبون تقتصر على مرحلة انتخابية أم أنها استكمال لمسار شُرع فيه منذ 2013 بـ تطهير  مؤسسات الدولة من  لوبي  طالما كان مسيطرا منذ سنوات طويلة.

 

عبد المجيد تبون  ظهر الرجل مختلفا كثيرا وهو وزير أول عما كان عليه كوزير للسكن، فخريج المدرسة الوطنية للإدارة نهاية الستينات أعلن الحرب منذ أول ظهور رسمي له على رجال المال المتوغلين في دواليب الدولة، واختار أن يطلق  تهديداته  من داخل مبنى ممثلي الشعب. هناك كان الجميع يظن أن صاحب مشروع  عدل  كان يطلق تصريحات تشابه تلك التي كان يهدئ بها مكتتبي هذه الصيغة التواقين لولوج مساكنهم، بعدما رفضت أسوارها الصعود، لكن أحداثا جديدة بدأت تتسارع تدريجيا، وتسريبات بدأت تُنشر في الصحافة، فقام في أول خطوة بتجميد قرار كان قد وقعه سابقه عبد المالك سلال، ويتعلق بتوزيع المزارع النموذجية والحظائر الفلاحية، وقيل إن رجال أعمال ذوي  وزن ثقيل  استفادوا منها، فسرعان ما أعلن عن قراره في بيان رسمي صادر عن الوزارة الأولى.

وكانت بداية تبون، ضد مافيا مصانع تركيب السيارات، هذه المصانع الوهمية التي أنشئت بموجب دفاتر شروط غير قانونية، ثم ما لبث أن استدار إلى القرارات التي اتخذها سلفه في الوزارة الأولى سلال، فقرر إلغاء رخص استيراد منحت لكل من شركات  ريد ميد  وشركة  حداد  وشركة  عمر بن عمر ، فألحق ضررا اقتصاديا بالغا بهذه الشركات. أما الإجراء الأكبر ربما في مسار تبون هو فتح ملف العقار الصناعي الذي تلاعب به ولاة ووزراء، حيث بدأ في التنقيب في الملف، وأخيرا شدد في تعليمة وجهها إلى البنك المركزي وبنك الجزائر على المتابعة الدقيقة للقروض الكبيرة التي منحت بشكل خاص لكل من علي حداد وعمر بن عمر ومحي الدين طحكوت ومراد عولمي مدير فولكسفاغن الجزائر. تبون دخل المرحلة الثانية من  المواجهة  مع رجال الأعمال، الذين تحدث عنهم في البرلمان بأنهم متغلغلون في دواليب الدولة، وظهر للعلن أنه كان يتحدث عن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، فوقع  إعذارا  موجه لصاحب المجمع بعد يوم عن  طرده  خلال زيارة رسمية للطاقم الحكومي، ومنعه من حضور تلك الزيارة. الإعذار كان يطلب من حداد دفع القروض التي استفاد منها طوال سنوات خلال  شهور العسل  وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي أسندت إليه.

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات