أحزاب الموالاة تتخلى عن الحكومة بعد إعلانها الحرب على المال السياسي

الأفافاس والعمال: أين الحساب؟

حضر الرأي العام وغابت الأحزاب السياسية، هو باختصار ما سجلته الطبقة السياسية كردود أفعال باهتة، عما يحدث بين الحكومة وأرباب المال، حتى تــــــــــــــلك الأحزاب التي كانت تتغنى بدعمها للحكومة، في الوقت الذي رفعت فيه الأحزاب اليسارية، ممثلة في جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال شعار: أين الحساب؟ .

طالما اعتبرت الأحزاب السياسية بعددها الكبير أنها تتحدث عن انشغالات المواطن، لكنها هذه المرة ابتعدت حتى عن الحكومة، فسجل حزب جبهة التحرير الوطني غيابه التام عن الأحداث، حيث غرق الأمين العام للحزب جمال ولد عباس في خطط سحب البساط من تحت قدميه من طرف مناوئيه وتخلى حتى عن دعم الحكومة، في الوقت الذي تغيب الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب، الذي لا يسمح أحمد أويحيى لغيره بالحديث باسم الحزب في مثل هذه القضايا، وبما أنه موجود في نيويورك لحضور اجتماع تمثيل البرلمان، فقد تعذر الاتصال به. لكن النائب عن الحزب فوزية بن سحنون التي تعودت على الرد في مثل هذه المواضيع بصفتها نائبا، فقد تحايلت في الرد وطلبت الاستماع للسؤال، ثم تحججت بأنها في اجتماع، بما يظهر أن الأرندي يرى نفسه مستهدفا من هذه الحملة التي يقوم بها تبون، لا سيما أن الأمين العام للحزب أحمد أويحيى قالها أكثر من مرة: حداد صديقي ، فضلا عن كون المزارع النموذجية التي ألغى تبون قرار توزيعها، كان قد استفاد منها كثير من رجال المال المنتمين إلى الأرندي أو من المقربين من أويحيى.

بالمقابل، كانت المعارضة ممثلة في كل من جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال وحركة مجتمع السلم، الوحيدة القادرة على التعليق على مثل هذه القرارات الحكومية الحساسة. وقال النائب عن حزب العمال رمضان تعزيبت لـ المحور اليومي إن التصريح الذي أدلى به تبون في البرلمان ظهر منذ البداية مخيفا بالنسبة لبعض الأشخاص الذين استفادوا من توغل المال في مؤسسات الدولة. واعتبر تعزيبت أن من الطبيعي لحزب العمال أو أي مواطن يحب وطنه أن يدعم إجراءات تبون، في إطار التصويب، لأن سياسة التقشف التي اعتمدت قبل سنتين ليست بداعي الأزمة لكن لأن أموال الدولة قد تم السطو عليها من طرف هؤلاء عن طريق القروض غير المدفوعة ونهب العقار الصناعي وعدم دفع الضرائب. ورأى تعزيبت أن التهديد لا يكفي، حيث يتعين على القضاء التحرك والتحقيق حتى يتلقى هؤلاء حسابهم، ولرد الاعتبار للدولة واستعادة هيبتها واسترجاع الأموال الباهظة التي نهبت. وحول دعم الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، رد تعزيبت أنه يرفض التشخيص، لكن منذ سنوات أصبح العمال والنقابيون ضحايا السياسات المنتهجة من طرف الحكومات المتعاقبة، مشيرا إلى أن العمال كان متفقا مع العقد الاجتماعي لكنه رفضه عندما رأى ضحايا في الأوساط العمالية.

في السياق، كتب رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية شافع بوعيش على صفحته عبر موقع فايسبوك إن سماع أقوال رسمية ومن مسؤولين أن علي حداد قام بنهب العقار الصناعي ورفض تسديد القروض، فمنطقيا يجب التساؤل لماذا لا يتم الحساب؟ ، وتابع بوعيش يقول: في مثل هذه الحال، المكان الطبيعي لحداد هو السجن، وليس توجيه إعذارات إليه ، وختم بالقول: مسلسلاتكم أصبحت مملة .

من جانبه، عبر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري عن دهشته من تحول الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد إلى مدافع عن الباترونا. وقال في مقال نشر على الصفحة الرسمية للحزب تحت عنوان: سيدي السعيد: النقابي الذي أنهى الطبقة الشغيلة، يتحول إلى بوديغارد الباترونا ، إن سيدي سعيد لم يدافع مدة سنواته الطويلة متربعا على عرش الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن العمال كما يدافع اليوم عن أرباب العمل . واتهم مقري، سيدي سعيد، بـ مرافقة كل الحكومات السابقة في تفكيك الاقتصاد الوطني وإضعاف الطبقة الشغيلة، وتدمير روح العمل النقابي، يريد أن ينهي مشواره خداما لصالح رجال الباترونا الذين اغتنى أصحابه فيها بالقروض الامتيازية بعيدا عن الشفافية والعدل والقانون والمردودية وتساوي الفرص ، وختم بالقول إنه: لا يوجد في موقفه أي بعد اقتصادي أو سياسي، إنها الأيديولوجية والجهوية والولاءات لا غير .

حكيمة ذهبي