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الاتحاد الوطني للمستثمرين يكذب البيان ويستنكر استخدام اسمه

منظمات أرباب العمل والنقابات المستقلة تتبرأ من حداد وسيدي السعيد وتساند تبون

  19 جويلية 2017 - 21:00   قرئ 792 مرة   0 تعليق   الوطني
منظمات أرباب العمل والنقابات المستقلة تتبرأ من حداد وسيدي السعيد وتساند تبون

أحدث البيان المشترك بين منظمات أرباب العمل زلزالا لدى النقابات المستقلة ومنظمات أخرى، حيث توالت بيانات تبرئة الذمة واستنكار  التحايل  ومساندة الوزير الأول عبد المجيد تبون، حيث تبرّأ الاتحاد الوطني للمستثمرين من البيان المنبثق عن اجتماع منتدى رؤساء المؤسسات وأرباب العمل والمركزية النقابية والتوقيع الذي حمل اسمه، حيث نفت الهيئة التي يرأسها فريد ملاك مشاركتها في اللقاء المذكور مؤكدة دعمها للحكومة.

فنّد اتحاد المستثمرين حضوره لاجتماع  الأوراسي ، مؤكدا أن عرّابي اللقاء المثير للجدل أقحموا توقيع هيئة ملاّك رغم عدم حضور أي عضو من الاتحاد لهذا الاجتماع الذي أبرزت فيه المركزية النقابية وعدد من منظمات أرباب العمل ورؤساء المؤسسات دعمهم لحداد، كما استنكر الاتحاد في بيان له إقحام  توقيع  الاتحاد في اللائحة التي توّجت لقاء الأوراسي، مجددا مساندته لحكومة الوزير الأول عبد المالك تبون. وفي سياق متصل، أعلنت المنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين  onpe  عن مساندتها للوزير الأول عبد المجيد تبون، حيث أبرزت المنظمة في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي  فايسبوك  صباح أمس أن المنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين  onpe  تساند الوزير الأول عبد المجيد تبون، مما يعني أن اجتماع  الأوراسي  لم يحقق ما كان منتظرا منه لضم أرباب العمل والمال وحشدهم في صفوفهم ضد قرارات الوزير الأول عبد المجيد تبون. من جهته، أكد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدكتور إلياس مرابط أن إنشاء كنفدراليات نقابية جديدة  أمر ملح  في الوقت الذي صارت فيه النقابات العمالية تساند أرباب العمل، مؤكدا في تصريح لـ المحور اليومي  أن هذا التحالف  تحصيل حاصل لممارسات نددنا بها منذ مدة ولا صلة لها بالمبادئ والنضال النقابي ، مضيفا  هذا الأمر مؤسف جدا ويعزز موقفنا الذي أكدنا فيه ضرورة تطهير الساحة النقابية وإعادة العمل النقابي إلى مساره الطبيعي الذي يجب أن لا يبتعد عن العامل وعالم الشغل. أرباب العمل قادرون على المرافعة عن قضاياهم بمفردهم ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعرّي حقيقة قيادة الاتحاد الوطني العام للعمال الجزائرين، قائلا  نحن وغيرنا من النقابات قريبون من تحقيق حلم ملايين العمال والموظفين .

أسامة سبع

 

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