رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة:

التحالف ضد تبون غير مشروع ولا وزن له وهو رفض لقرارات الحكومة

رفضت الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية الانخراط في تحالف حداد وسيدي السعيد ضد تبون، واصفة إياه -على لسان رئيسة التنظيم سعيدة نغزة- بأنه غير مشروع ولا ثقل له في الواقع ، خاصة أنه مبني على رفض قرارات حكومية لا نقاش فيها تخدم المصلحة العامة للاقتصاد الوطني وللجزائريين على حد سواء، مشيرة إلى أن الاتفاق ما هو إلا رد فعل على سياسة حكومة تبون في فصل المال عن السياسة وبداية استرجاع الخزينة العمومية لأموالها المنهوبة في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

تأسفت رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية على التحالف الذي تم التوقيع عليه من طرف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد والاتحاد العام للعمال الجزائريين سيدي السعيد بفندق الأوراسي أول أمس، مؤكدة رفضها الدعوة الموجهة لها باعتبارها الممثلة الوحيدة لـ سي جي أو أ والتي لا تعترف بشرعيته، حيث تبرأت محدثتنا من هذا الاتفاق الذي اعتبرته عرقلة صريحة لتجسيد مخطط الحكومة الجديد الذي يتزامن مع وضع اقتصادي ومالي صعب تمر به البلاد، مما يتطلب -حسبها- الاتحاد والعمل معا للنهوض بالاقتصاد الوطني وخروجه تدريجيا من التبعية للمحروقات، وقالت بصريح العبارة الأطراف الموقعة تمثل نفسها فقط .

وأوضحت محدثتنا أن مثل هذا النوع من ردود الفعل كتحرك حداد جراء إعذارات الحكومة التي تلقاها المجمع المتخصص في الأشغال العمومية والبناء والري، حول مشاريع جد متأخرة لم يتم استلامها في الوقت المحدد، يثير الاستغراب من الاتفاق الذي أعلن فيه الموقعون عليه رفضهم بطريقة أو بأخرى لقرارات الحكومة، مشيرة إلى أن قيام تبون بمنع حداد من حضور حفل تخرج بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي السبت المنصرم ما هو إلا ذريعة فقط لهذا التحالف الذي يؤكد حداد وسيدي السعيد من خلاله رفض أسلوب تعامل تبون مع رجل الأعمال رئيس الـ أفسيو وتجاهله.

وأشارت سيدة الأعمال في ذات الصدد إلى أن الوزير الأول الجديد منذ حمله حقيبة الوزارة الأولى يعمل جاهدا على تجسيد ما تضمنه مخطط عمل الحكومة الجديد، خاصة فيما يتعلق بفصل المال عن السياسة، وهو ما أربك وأقلق رجال الأعمال وأصحاب المشاريع المتأخرة الذين لم يسلموها في آجالها المحددة، حيث يسعى الوزير -حسب نغزة- إلى تنظيف الساحة السياسية من أصحاب المال من جهة، واسترجاع أموال الخزينة العمومية من أصحاب هذه المشاريع العالقة غير المكتملة، وبالتالي إعادة ثقة الشعب في الحكومة بما يضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو المنشود.

ولفتت نغزة إلى أن اتفاق الأوراسي أول أمس ليس له أي ثقل، والتحالف ضد الوزير الأول غير منطقي بعد توجيه الحكومة إعذارات للشركات المتقاعسة في تجسيد المشاريع التنموية ومن بينها مجمع حداد، خاصة أن الوزير الأول عبد المجيد تبون معيّن من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وأي رفض لقرارته يعني مباشرة رفضا صريحا لبرنامج الرئيس.

وأشارت محدثتنا إلى أن عدة أطراف في الحكومة السابقة ارتكبت أخطاء كبيرة وقد حان الوقت لمحاسبتها، في إشارة منها إلى حداد وبعض رجال الأعمال.