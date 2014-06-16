التحالف ضد تبون غير مشروع ولا وزن له وهو رفض لقرارات الحكومة

شريط الاخبار
داعش يجنّد عسكريا سابقا لجمع معلومات عن وزراء وإطارات بالدولة وصحفيين لتصفيتهم بن صالـــــح... ربـــع قـــــرن فـــي تولــــي المهــــام الصعبـــة مشروع معلوماتي عصري لتشديد الرقابة على تعاملات الحبوب المدعمة رفع قيمة الرسم التجاري من 30 إلى 200 بالمائة قائمة جديدة للبضائع موضع التقييد عن الاستيراد مساعٍ لزراعة 1000 هكتار من العدس في وهران دراسة تكشف ارتفاع الاحتياطات الجزائرية من المحروقات غير التقليدية الحكومة تواصل بناء التكامل الاقتصادي من خلال ترقية الصادرات 390 مليار دينار رقم أعمال سونلغاز في 2018 عمال عقود ما قبل التشغيل يشنون إضرابا وطنيا لمدة أسبوع استجابة واسعة لإضراب عمال الأسلاك المشتركة لقطاع التربية عمال الأسلاك المشتركة يخرجون في مسيرة بوهران عمارنة يحل السنو ويقطع الطريق أمام مناوئيه عمال مصنع النسيج المعدني سوالتيم في إضراب مفتوح الداخلية تحدد شروط الالتحاق والترقية في صفوف الشرطة إنجاز 180 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ هذه السنة الدرك يفك لغز 10 جرائم قتل خلال 2018 التحالف الرئاسي يستأنف اجتماعاته التنسيقية قريبا قرابة 12 ألف جزائري تحصلوا على شهادة الإقامة في فرنسا بلجيكا تفرج عن مساجين دواعش عائدين من مناطق النزاع من أصول جزائرية حفر أول بئر بعرض البحر جوان المقبل 98 بالمائة نسبة التغطية بشبكة الكهرباء عبر الوطن مترشحون ورؤساء أحزاب يودعون مراد مدلسي إلى مثواه الأخير الحكومة تتوعد المؤسسات الممتنعة عن تشغيل المعاقين بعقوبات صارمة مراد مدلسي من وزير تكنوقراطي إلى فقيه دستوري الحكومة تأمر القطاع الخاص بتسوية وضعية إقامة العمال الأجانب بالجزائر الجزائر حققت قفزة في الأرشيف الإلكتروني وإجراءات التبليغ عن طريق أس أم أس نفوق 15 ألف خروف بسبب الطاعون وتحذيرات من خسارة 20 بالمائةمن الثروة الحيوانية بنك الجزائر يعرض الأوراق النقدية الجديدة الأحد المقبل هذه هي الأدوار القانونية للمجلس الدستوري في الرئاسيات بدوي يأمر بالتعامل بصرامة مع سائقي الدراجات النارية نقابة الصيادلة تؤكد تسجيل 200دواء بين مفقود ونادر بوشارب يثمن منجزات الشراكة الجزائرية - الصينية التحولات الصحية والغذائية في الجزائر موضوع ملتقى قيد التحضير بوهران إجراء مسابقة انتقاء أئمة التراويح بالخارج في الثاني من فيفري بن غبريت تعلن عن تجميد مسابقات توظيف الأساتذة إلى غاية السنة المقبلة يجب إعادة النظر في سياسة الدعم 156 عائلة بمزرعة الحاج مسعود بالمحمدية تطالب بالترحيل بلدية بوسفر في وهران..غياب المشاريع يفرض العزلة على سكانها اللاعبون الجزائريون يواصلون الهجرة نحو الدوري السعودي
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. التحالف ضد تبون غير مشروع ولا وزن له وهو رفض لقرارات الحكومة

رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة:

التحالف ضد تبون غير مشروع ولا وزن له وهو رفض لقرارات الحكومة

  19 جويلية 2017 - 21:02   قرئ 796 مرة   0 تعليق   الوطني
التحالف ضد تبون غير مشروع ولا وزن له وهو رفض لقرارات الحكومة

رفضت الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية الانخراط في تحالف حداد وسيدي السعيد ضد تبون، واصفة إياه -على لسان رئيسة التنظيم سعيدة نغزة- بأنه  غير مشروع ولا ثقل له في الواقع ، خاصة أنه مبني على رفض قرارات حكومية لا نقاش فيها تخدم المصلحة العامة للاقتصاد الوطني وللجزائريين على حد سواء، مشيرة إلى أن الاتفاق ما هو إلا رد فعل على سياسة حكومة تبون في فصل المال عن السياسة وبداية استرجاع الخزينة العمومية لأموالها المنهوبة في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

 

تأسفت رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية على التحالف الذي تم التوقيع عليه من طرف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد والاتحاد العام للعمال الجزائريين سيدي السعيد بفندق الأوراسي أول أمس، مؤكدة رفضها الدعوة الموجهة لها باعتبارها الممثلة الوحيدة لـ سي جي أو أ  والتي لا تعترف بشرعيته، حيث تبرأت محدثتنا من هذا الاتفاق الذي اعتبرته  عرقلة صريحة لتجسيد مخطط الحكومة الجديد  الذي يتزامن مع وضع اقتصادي ومالي صعب تمر به البلاد، مما يتطلب -حسبها- الاتحاد والعمل معا للنهوض بالاقتصاد الوطني وخروجه تدريجيا من التبعية للمحروقات، وقالت بصريح العبارة  الأطراف الموقعة تمثل نفسها فقط .

وأوضحت محدثتنا أن مثل هذا النوع من ردود الفعل كتحرك حداد جراء إعذارات الحكومة التي تلقاها المجمع المتخصص في الأشغال العمومية والبناء والري، حول مشاريع جد متأخرة لم يتم استلامها في الوقت المحدد، يثير الاستغراب من الاتفاق الذي أعلن فيه الموقعون عليه رفضهم بطريقة أو بأخرى لقرارات الحكومة، مشيرة إلى أن قيام تبون بمنع حداد من حضور حفل تخرج بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي السبت المنصرم ما هو إلا ذريعة فقط لهذا التحالف الذي يؤكد حداد وسيدي السعيد من خلاله رفض أسلوب تعامل تبون مع رجل الأعمال رئيس الـ أفسيو  وتجاهله.

وأشارت سيدة الأعمال في ذات الصدد إلى أن الوزير الأول الجديد منذ حمله حقيبة الوزارة الأولى يعمل جاهدا على تجسيد ما تضمنه مخطط عمل الحكومة الجديد، خاصة فيما يتعلق بفصل المال عن السياسة، وهو ما أربك وأقلق رجال الأعمال وأصحاب المشاريع المتأخرة الذين لم يسلموها في آجالها المحددة، حيث يسعى الوزير -حسب نغزة- إلى تنظيف الساحة السياسية من أصحاب المال من جهة، واسترجاع أموال الخزينة العمومية من أصحاب هذه المشاريع العالقة غير المكتملة، وبالتالي إعادة ثقة الشعب في الحكومة بما يضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو المنشود.

ولفتت نغزة إلى أن اتفاق الأوراسي أول أمس ليس له أي ثقل، والتحالف ضد الوزير الأول غير منطقي بعد توجيه الحكومة إعذارات للشركات المتقاعسة في تجسيد المشاريع التنموية ومن بينها مجمع حداد، خاصة أن الوزير الأول عبد المجيد تبون معيّن من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وأي رفض لقرارته يعني مباشرة رفضا صريحا لبرنامج الرئيس.

وأشارت محدثتنا إلى أن عدة أطراف في الحكومة السابقة ارتكبت أخطاء كبيرة وقد حان الوقت لمحاسبتها، في إشارة منها إلى حداد وبعض رجال الأعمال.

مريم سلماوي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات