الجيش يقضي على إرهابي خطير بسيدي بلعباس

شريط الاخبار
النواب البريطانيون يصوّتون على تعديلات للتحكم في بريكست رامي الحمد الله يقدم استقالته لمحمود عباس غوارديولا يرفض الرد على فالفيردي أتلتيكو مدريد يضم موراتا رسميًا كريستيانو يطالب اليوفي بطرد أليغري والتعاقد مع بطل العالم إنفانتينو وأحمد أحمد منتظران في الجزائر مارس المقبل عوار يسير على خطى فقير ويرفض الخضر داعش يجنّد عسكريا سابقا لجمع معلومات عن وزراء وإطارات بالدولة وصحفيين لتصفيتهم بن صالـــــح... ربـــع قـــــرن فـــي تولــــي المهــــام الصعبـــة مشروع معلوماتي عصري لتشديد الرقابة على تعاملات الحبوب المدعمة رفع قيمة الرسم التجاري من 30 إلى 200 بالمائة قائمة جديدة للبضائع موضع التقييد عن الاستيراد مساعٍ لزراعة 1000 هكتار من العدس في وهران دراسة تكشف ارتفاع الاحتياطات الجزائرية من المحروقات غير التقليدية الحكومة تواصل بناء التكامل الاقتصادي من خلال ترقية الصادرات 390 مليار دينار رقم أعمال سونلغاز في 2018 عمال عقود ما قبل التشغيل يشنون إضرابا وطنيا لمدة أسبوع استجابة واسعة لإضراب عمال الأسلاك المشتركة لقطاع التربية عمال الأسلاك المشتركة يخرجون في مسيرة بوهران عمارنة يحل السنو ويقطع الطريق أمام مناوئيه عمال مصنع النسيج المعدني سوالتيم في إضراب مفتوح الداخلية تحدد شروط الالتحاق والترقية في صفوف الشرطة إنجاز 180 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ هذه السنة الدرك يفك لغز 10 جرائم قتل خلال 2018 التحالف الرئاسي يستأنف اجتماعاته التنسيقية قريبا قرابة 12 ألف جزائري تحصلوا على شهادة الإقامة في فرنسا بلجيكا تفرج عن مساجين دواعش عائدين من مناطق النزاع من أصول جزائرية حفر أول بئر بعرض البحر جوان المقبل 98 بالمائة نسبة التغطية بشبكة الكهرباء عبر الوطن مترشحون ورؤساء أحزاب يودعون مراد مدلسي إلى مثواه الأخير الحكومة تتوعد المؤسسات الممتنعة عن تشغيل المعاقين بعقوبات صارمة مراد مدلسي من وزير تكنوقراطي إلى فقيه دستوري الحكومة تأمر القطاع الخاص بتسوية وضعية إقامة العمال الأجانب بالجزائر الجزائر حققت قفزة في الأرشيف الإلكتروني وإجراءات التبليغ عن طريق أس أم أس نفوق 15 ألف خروف بسبب الطاعون وتحذيرات من خسارة 20 بالمائةمن الثروة الحيوانية بنك الجزائر يعرض الأوراق النقدية الجديدة الأحد المقبل هذه هي الأدوار القانونية للمجلس الدستوري في الرئاسيات بدوي يأمر بالتعامل بصرامة مع سائقي الدراجات النارية نقابة الصيادلة تؤكد تسجيل 200دواء بين مفقود ونادر بوشارب يثمن منجزات الشراكة الجزائرية - الصينية
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. الجيش يقضي على إرهابي خطير بسيدي بلعباس

الجيش يقضي على إرهابي خطير بسيدي بلعباس

  20 جويلية 2017 - 12:31   قرئ 704 مرة   0 تعليق   الوطني
الجيش يقضي على إرهابي خطير بسيدي بلعباس

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الاربعاء من القضاء, بولاية بلعباس, على ارهابي خطير كان قد التحق بالجماعات الارهابية سنة 1994 , حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان وزارة الدفاع الوطني. 

وأوضح المصدر ذاته أنه " في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات وعلى إثر كمين محكم تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم أمس 19 جويلية 2017 بمنطقة سيدي يحي جنوب ولاية سيدي بلعباس/ن.ع.2 من القضاء على الإرهابي الخطير المسمى " ت. عبد الكريم" المكنى "عبد الناصر" الذي كان قد التحق بالجماعات الارهابية سنة 1994". 

ومكنت العملية--يضيف البيان-- من استرجاع مسدس رشاش (01) من نوع كلاشنيكوف وثلاثة (03) مخازن ذخيرة مملوءة ومنظار ميدان وأربعة (04) هواتف نقالة.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات