الجيش يقضي على إرهابي خطير بسيدي بلعباس

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الاربعاء من القضاء, بولاية بلعباس, على ارهابي خطير كان قد التحق بالجماعات الارهابية سنة 1994 , حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان وزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه " في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات وعلى إثر كمين محكم تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم أمس 19 جويلية 2017 بمنطقة سيدي يحي جنوب ولاية سيدي بلعباس/ن.ع.2 من القضاء على الإرهابي الخطير المسمى " ت. عبد الكريم" المكنى "عبد الناصر" الذي كان قد التحق بالجماعات الارهابية سنة 1994".

ومكنت العملية--يضيف البيان-- من استرجاع مسدس رشاش (01) من نوع كلاشنيكوف وثلاثة (03) مخازن ذخيرة مملوءة ومنظار ميدان وأربعة (04) هواتف نقالة.