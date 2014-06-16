أمين شرفاوي : الإعلان عن نتائج مسابقة توظيف الأساتذة هذا الخميس والامتحان الشفهي في الـ 30 جويلية

يتعرف المترشحون الذين اجتازوا مسابقة توظيف الأساتذة في ال29جوان الفارط هذا الخميس عن النتائج بدءا من الساعة ال16على موقع الديوان الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات www.concours.onec.dz

أكد المكلف بالاعلام بوزارة التربية الوطنية أمين شرفاوي أن المترشحين المقبولين بإمكانهم سحب استدعاءاتهم التي سيجدون فيها تاريخ إجراء الامتحان الشفهي واسم مركزالاجراء

وأضاف المتدخل أن أزيد من 700ألف مترشح شاركوا في مسابقة توظيف الأساتذة وأن عدد المناصب المفتوحة فيها تقدر ب 10ألاف منصب مع تخصيص مناصب أكثرلأساتذة مادتي العلوم الفيزيائية والرياضيات وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت قد أعلنت أمس الأربعاء على صفحتها الخاصة بموقع الفايسبوك أن عدد المقبولين في مسابقة توظيف الأساتذة 2017 لاجتياز الامتحان الشفهي بلغ 134.192 وهو ما يمثل نسبة 30.13 بالمائة

كما كشفت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية الوطنية أن نتائج المسابقة المنظمة يوم ال 29 جوان الفارط سيكون هذا الخميس وأن عملية سحب استدعاءات المقبولين لاجتياز الامتحان الشفهي الذي سيجرى يومي ال 30 و 31 من الشهر الجاري سيكون أيضا هذا الخميس و طمأنت الوزيرة المترشحين أن مسابقة توظيف الأساتذة ستجري في شفافية و أن المنصب سيعود لمن يستحقه فقط