تسوية وضعيات 716284 متأخرا تجاه الخدمة الوطنية حتى 2013

شريط الاخبار
النواب البريطانيون يصوّتون على تعديلات للتحكم في بريكست رامي الحمد الله يقدم استقالته لمحمود عباس غوارديولا يرفض الرد على فالفيردي أتلتيكو مدريد يضم موراتا رسميًا كريستيانو يطالب اليوفي بطرد أليغري والتعاقد مع بطل العالم إنفانتينو وأحمد أحمد منتظران في الجزائر مارس المقبل عوار يسير على خطى فقير ويرفض الخضر داعش يجنّد عسكريا سابقا لجمع معلومات عن وزراء وإطارات بالدولة وصحفيين لتصفيتهم بن صالـــــح... ربـــع قـــــرن فـــي تولــــي المهــــام الصعبـــة مشروع معلوماتي عصري لتشديد الرقابة على تعاملات الحبوب المدعمة رفع قيمة الرسم التجاري من 30 إلى 200 بالمائة قائمة جديدة للبضائع موضع التقييد عن الاستيراد مساعٍ لزراعة 1000 هكتار من العدس في وهران دراسة تكشف ارتفاع الاحتياطات الجزائرية من المحروقات غير التقليدية الحكومة تواصل بناء التكامل الاقتصادي من خلال ترقية الصادرات 390 مليار دينار رقم أعمال سونلغاز في 2018 عمال عقود ما قبل التشغيل يشنون إضرابا وطنيا لمدة أسبوع استجابة واسعة لإضراب عمال الأسلاك المشتركة لقطاع التربية عمال الأسلاك المشتركة يخرجون في مسيرة بوهران عمارنة يحل السنو ويقطع الطريق أمام مناوئيه عمال مصنع النسيج المعدني سوالتيم في إضراب مفتوح الداخلية تحدد شروط الالتحاق والترقية في صفوف الشرطة إنجاز 180 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ هذه السنة الدرك يفك لغز 10 جرائم قتل خلال 2018 التحالف الرئاسي يستأنف اجتماعاته التنسيقية قريبا قرابة 12 ألف جزائري تحصلوا على شهادة الإقامة في فرنسا بلجيكا تفرج عن مساجين دواعش عائدين من مناطق النزاع من أصول جزائرية حفر أول بئر بعرض البحر جوان المقبل 98 بالمائة نسبة التغطية بشبكة الكهرباء عبر الوطن مترشحون ورؤساء أحزاب يودعون مراد مدلسي إلى مثواه الأخير الحكومة تتوعد المؤسسات الممتنعة عن تشغيل المعاقين بعقوبات صارمة مراد مدلسي من وزير تكنوقراطي إلى فقيه دستوري الحكومة تأمر القطاع الخاص بتسوية وضعية إقامة العمال الأجانب بالجزائر الجزائر حققت قفزة في الأرشيف الإلكتروني وإجراءات التبليغ عن طريق أس أم أس نفوق 15 ألف خروف بسبب الطاعون وتحذيرات من خسارة 20 بالمائةمن الثروة الحيوانية بنك الجزائر يعرض الأوراق النقدية الجديدة الأحد المقبل هذه هي الأدوار القانونية للمجلس الدستوري في الرئاسيات بدوي يأمر بالتعامل بصرامة مع سائقي الدراجات النارية نقابة الصيادلة تؤكد تسجيل 200دواء بين مفقود ونادر بوشارب يثمن منجزات الشراكة الجزائرية - الصينية
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. تسوية وضعيات 716284 متأخرا تجاه الخدمة الوطنية حتى 2013

تسوية وضعيات 716284 متأخرا تجاه الخدمة الوطنية حتى 2013

  20 جويلية 2017 - 16:07   قرئ 531 مرة   0 تعليق   الوطني
تسوية وضعيات 716284 متأخرا تجاه الخدمة الوطنية حتى 2013

أعلنت وزارة الدفاع الوطني بأن تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، المتعلقة بالمواطنين البالغين ثلاثين (30) سنة فما فوق بتاريخ 31 ديسمبر 2014، متواصلة في ظروف جيدة. وأوضحت الوزارة في بيان نشر اليوم الخميس، بأن تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، المتعلقة بالمواطنين البالغين ثلاثين (30) سنة فما فوق بتاريخ 31 ديسمبر 2014، المقررة من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، تتواصل في ظروف جيدة. في هذا الصدد، ومنذ بداية هذه العملية إلى غاية 30 جوان 2017، يُقدر عدد المواطنين المستفيدين من الإجراءات الرئاسية بـمائتين وواحد وأربعون ألف وسبعمائة وستة وعشرون (241726) مواطنا، من بينهم ثلاثة آلاف وأربعمائة وواحد وأربعون (3441) مقيما بالخارج.

وفي إطار نفس هذه الإجراءات وفي نفس الفترة، تم تسوية وضعية سبعمائة وستة عشر ألف ومائتان وأربعة وثمانون (716284) متأخرا من الدفعات حتى صف 2013. من جهة أخرى، تُنهي وزارة الدفاع الوطني إلى علم المواطنين بأن هياكل الخدمة الوطنية، عبر كامل التراب الوطني، تواصل استقبال المواطنين المعنيين والتكفل بهم.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات