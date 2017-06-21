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فيما تبقى بعض البلديات محرومة منها

سهــرات وبرامــج فنيـة ثريــة تكســر هــدوء ليــالي تيبــازة

  05 جوان 2017 - 14:13   قرئ 657 مرة   0 تعليق   زينة القعدة
سهــرات وبرامــج فنيـة ثريــة تكســر هــدوء ليــالي تيبــازة

أبدى العشرات من المواطنين في العديد من البلديات في ولاية تيبازة استياءهم الكبير جراء غياب برامج ونشاطات ترفيهية فنية دينية وثقافية ورياضية من شأنها أن تخلق فضاء للمتعة والفرجة أو التوجيه الديني عن طريق تنظيم حفلات ومسابقات أو محاضرات دينية تربوية أو مسابقات رياضية استعراضية كما كانت عليه العادة في سنوات السبعينات والثمانينات.

 
تشهد أغلب البلديات في ولاية تيبازة ركودا كبيرا في السهرات الرمضانية، حيث يعيش مواطنوها الروتين القاتل بسبب عدم وجود برامج فنية أو ثقافية او دينية من شأنها أن تخلق جوا من الحيوية في السهرات الرمضانية وتسمح للعائلات الخروج من البيوت والتفسح والترويح عن النفس ونسيان معاناة الحصار الذي فرضته الحرارة المرتفعة هذه الأيام في ساعات النهار. وأكد العديد ممن تحدثت إليهم «المحور اليومي» أن معظم البلديات كانت تقوم بتحضير برنامج خاص بسهرات رمضان عن طريق تنصيب لجنة الحفلات أو لجنة النشاطات الثقافية والرياضية التي كانت تقوم بجلب وجوه فنية ورياضية ودينية معروفة وإقامة سهرات ممتعة للجمهور، الأمر الذي يسمح للعائلات بالخروج من الروتين القاتل وتغيير أجواء البيت، خاصة وأن الكثير منهم لا يستطيع التنقل للسهر رفقة عائلته الكبيرة بسبب بعد المسافة أو الخلافات العائلية أو ضيق المساكن كما كان معتاد عليه قديما.
القليعة وشرشال وتيبازة 
 
تصنع الاستثناء
 
بالنظر الى برنامج البلديات خلال شهر رمضان تبقى ثلاث بلديات تصنع الاستثناء مما سبق ذكره، حيث تعرف بلدية القليعة وشرشال وتيبازة عاصمة الولاية برنامجا ثريا خلال الشهر الفضيل، واجتهدت السلطات المحلية في إقامة تظاهرات رياضية وفنية وثقافية استطاعت خلال النصف الاول من رمضان أن تستقطب العائلات من البلديات المجاورة ، فبلدية القليعة قامت بتنظيم سهرات رمضانية في الأنشودة والمسرح والاستعراضات الرياضية وبالتنسيق مع دار الثقافة الدكتور أحمد عروة، فمدينة القليعة المعروفة بنشاطها الثقافي المميز بسبب توفرها على اكبر عدد من الجمعيات الناشطة على غرار فرقة الغرناطية للموسيقى الاندلسية وفرقة مسرح القليعة التي تمكنت من فرض نفسها خلال هذا الشهر برنامج ثري، وهو الأمر الذي عرفته أيضا مدينة شرشال التي تعرف أيضا بنشاط جمعوي مكثف حيث تم تسطير برنامج تحتضنه يوميا قاعة الحفلات والساحة العمومية إضافة إلى المكتبة البلدية حيث تقام جلسات فنية اندلسية ونشاطات ثقافية أخرى. وبعاصمة الولاية التي يمكن أن القول عنها بأن موقعها كعاصمة للولاية جعلها تبرمج نشاطا مميزا خلال شهر رمضان، رغم أنه لم يرق إلى مستوى تطلعات المواطنين باعتبار أن هذه الأخيرة تعتبر مقصدا لآلاف المواطنين من مختلف الولايات والبلديات المجاورة ورغم ذلك يبقى البرنامج الحالي ضعيف حيث اقتصرت السهرات الرمضانية الفنية على ساحة مديرية الثقافة التي لا تستوعب العدد المتزايد من المواطنين يوميا، إضافة إلى بعض السهرات الفنية المنظمة في المركب الثقافي عبد الوهاب سليم بشنوة، فيما كان من المفروض ان تفكر السلطات المحلية ومديرية الثقافة في تنظيم سهرات بميناء تيبازة الذي يعرف اقبالا منقطع النظير بعد صلاة التروايح.
 
كمال. ل
 
 
 

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