موائــــــد إفطــــــار البرايجيـــــة تجمـــــع الأفارقـــــة والسورييــــــن

امتزجت صور التضامن الإنساني في قمة معانيها بين العائلات البرايجية وكذا العائلات السورية اللاجئة إلى جانب الأفارقة المسلمين النازحين من دولتي مالي والنيجر.

تشهد موائد الإفطار الجماعية المنظمة من قبل أصحاب المطاعم الخاصة ببرج بوعريريج توافدا كبير من قبل الرعايا اللاجئين، غير أنه كثيرا ما تلجأ العائلات البرايجية إلى دعوة الأجانب إلى موائد إفطار من أجل مقاسمتهم فرحة الإفطار الجماعي على موائد تضم أطباقا وأكلات جزائرية خالصة، نالت استحسان ورضا اللاجئين الذين يكتشفون «الحريرة» و»شربة الفريك» و»البوراك» بأذواق أخرى غير التي عرفوها بولايات أخرى من الجزائر، ورغم اختلاف اللغة وتعددّ وتنوّع العادات والتقاليد والأعراف بين السوريين والنيجريين لم يمنع من اكتمال صورة ترسيم البسمة على شفاه تحلم بغد أفضل لأوطانها، فوحدة المكان والسبب جعلت الأفارقة والسوريين يتوحّدون في صورة فسيفسائية ملؤها المحبة والأمل بعيدًا عن الحزن والألم، في مشهد من مشاهد التواصل والتكافل الإنساني وكذا التراحم الديني بالدرجة الأولى خاصة خلال شهر رمضان الكريم، أين لم يبخل سكان «عاصمة المُقراني» على هؤلاء الضيوف بما جاد وطاب من الخيرات، يحدث هذا في الوقت الذي بادرت به بعض الجمعيات الفاعلة ببرج بوعريريج إلى احتواء الأفارقة الأجانب بضمان الإيواء والتخفيف عن عبئ والمصاريف المادية اليومية لهم، حيث شكّلت ورسمت هذه المبادرة الايجابية من هؤلاء الشباب المُتطوّع صورا لأسمى معاني التكافل الإنساني، كما علمنا أن التحضيرات والترتيبات جارية على قدم وساق من قبل بعض الجمعيات البلدية من أجل توفير الملابس الجديدة للعائلات الأجنبية لكسوتهم تزامنا مع بداية العدّ التنازلي لموعد عبد الفطر المبارك المرتقب نهاية شهر جوان الجاري.