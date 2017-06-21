بحثا عن الهدوء وكسر الروتين اليومي

عائلات ترتشف الشاي وتستمتع بنسمات البحر على شاطئ الصابلات

تبحث جل العائلات بعد انقضاء الأيام الأولى من رمضان عن أماكن تستريح فيها خلال السهرات هروبا من الروتين اليومي وبحثا عن الترفيه وتسلية الأطفال الذين بدأت عطلتهم للتو وبين صخب النهار وضجيج الأحياء ليلا فضلت عشرات العائلات الهروب إلى شاطئ الصابلات بحثا عن الراحة والهدوء وعن متنزه للأطفال الذين أنهكتهم الامتحانات.

تتوجه العائلات العاصمية إلى شاطئ الصابلات يوميا قبل وبعد الإفطار نظرا للموقع الاستراتيجي الذي يحتله إذ يملك شبكة طرقات متفرعة تربط العديد من البلديات به إضافة إلى انتهاء الأشغال بحضيرة السيارات التي تستطيع استيعاب ألف سيارة يوميا وكذا المدخل الذي يربطه بأرديس سهل حركة سير السيارات كثيرا عكس ما كان عليه سابقا فبين جمال المكان وسهولة الوصول إليه بات الأخير وجهة مفضلة للعائلات التي استأنست بنسماته من جهة ومتّعت أطفالها بمختلف الألعاب المتواجدة بالمكان من جهة أخرى.

شباب فضلوا الإفطار على شاطئ البحر

فضّل كثير من الشباب كسر الروتين الرمضاني فمنهم من يعمل ثم يعود إلى البيت لينام حتى موعد الإفطار ومنهم العاطلين عن العمل الذين يقضون يومهم الرمضاني بين النوم والتجوال في أرجاء الحي ومنهم من فضل الالتقاء بشاطئ الصابلات وأخذ طاولة على ضفاف الرمال من أجل الإفطار في جوّ مميز. من بين هؤلاء نسيم.ب، مهندس بشركة «سونلغاز» أكد لنا أن هذه العادة ليست وليدة السنة فقط بل اعتاد هو وزملائه في العمل وأصدقاؤه المقربون أن يحيوا هذه العادة في كل سنة مرة أو مرتين في رمضان، حيث يحضر كل واحد فيهم الأكل من البيت قبل ربع ساعة من آذان المغرب ويتوجهون إلى شاطئ الصابلات يختارون طاولة مقربة إلى الشاطئ يفرشونها ويضعون عليها كلّ المأكولات التي أحضروها من عند أمهاتهم وزوجاتهم إذ لا تخلوا الطاولة من شيء ينتظرون الآذان ثم يفطرون ويصلون جماعة ثم يوظبون الطاولة ويضعون عليها إبريقي الشاي والقهوة مصحوبتين بالحلويات الرمضانية كالقلب اللوز والزلابية ولا تحلو القعدة إلا بالدومينو يتبادلون اللعب ويتسامرون رفقة العائلات التي تبدأ بالتوافد إلى الشاطئ بعد الساعات الأولى من الإفطار يتسحرون بذات المكان ويعودون إلى بيوتهم في حدود الساعة الرابعة صباحا في محاولة لتجديد الطاقة وكسر الروتين اليومي.

نساء تفضلن إحضار الشاي والحلويات والاستماع بالبوقالات

ومن جانب آخر، فضلت عائلات أخرى الإفطار في البيت لتتوجه إلى الشاطئ فيما بعد حتى ترتاح من تعب يوم كامل خاصة النساء العاملات اللواتي تبذلن جهدا إضافيا بين البيت والعمل وجدناهن في جماعات جالسات على عشب أخضر يفترشن غطاءات يضعون عليها كل أنواع المأكولات والمشروبات في جو حميمي وعائلي رائع تقربن منهن فحظينا باستقبال حار كانت بينهن «خالتي حميدة «البالغة من العمر 80 سنة تطلب منهن أن يعقدن عقدة وتنوين لتقول بقالات زمان التي كانت كلها حكمة أخبرتنا بأنها اعتادت هي وبناتها وكناتها القدوم إلى شاطئ الصابلات من أجل السهر والسمر لأن البيت العائلي ضيق نوعا ما والتقاء الجميع فيه إضافة الى جلبة الأطفال ستشكل فوضى عارمة لا يمكن تحملها لهذا تفضلن القدوم الى هذا المكان الهادئ والمتسع حتى تتمكن من إحراز اللمة العائلية خلال سهرات وليالي رمضان حيث تقوم الكنات بإحضار بعض الحلويات وبناتها بأعداد الشاي والقهوة أما هي فتعد مأكولات السحور يجلبون كل شيء في قفة كبيرة من الدوم يفرشون على الأرض يجلسون ويوظبون المكان والمأكولات يتسامرون حتى ساعة السحور يتسحرون ويعدن أدراجهن إلى البيت خاصة وأن إحدى بناتها وكنتها الكبرى تملكن سيارات أي انهن لا تضطررن إلى انتظار رجال العائلة من أجل إيصالهن أو إرجاعهن إلى شاطئ الصابلات. أما عن البوقالات فقد قالت خالتي حميدة، أن هذه اللعبة التراثية تعتبر تقليدا لا بد منه في شهر رمضان فهي أشعار شعبية تشاع في الأوساط العائلية النسوية وغالبا ما يكون فحواها حول الحب العفيف والحزن على فراق الأحباب والخلان والأمل بعودتهم وتتطلب لعبة البوقالة تحضير الأجواء الحميمية الملائمة التي تساعد المشاركات فيها على فتح مخيلتهن وفسح خواطرهن وشرح صدورهن للفأل الطيب والأمل والرجاء والحلم. ولعل أهم ما يميز هذه اللعبة حسب ذات المتحدثة هو ضرورة أن تعقد النساء المستأنسات بمقاطعها الشعرية اللطيفة المعنى ما يسمى بـ «الفأل» ومعناه أن تعقد المرأة النية داخل قلبها بالتفكير في شخص من الأشخاص زوجا كان أو ابنا أو أخا بعيدا أو أما أو أي من الأحباب بل حتى في الأعداء والخصوم بمحاولة إسقاط معنى أبيات البوقالة الموجهة لها على شأن الاسم الذي نوته مع الرجاء أن يتم ذلك حقا.