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بمسرح مستغانم الجهوي

برمجة 15 عرضا مسرحيا لإحياء ليالي رمضان

  04 جوان 2017 - 13:48   قرئ 371 مرة   0 تعليق   ليالي رمضان
برمجة 15 عرضا مسرحيا لإحياء ليالي رمضان

برمجت إدارة مسرح مستغانم «سي الجيلالي بن عبد الحليم» خلال شهر رمضان المبارك 15عرضا مسرحيا في إطار إحياء ليالي الشهر الفضيل وتظاهرة مستغانم عاصمة المسرح، كما تم تسطير برنامج متنوع يشمل جميع الطبوع كالعيساوة، القناوي، الطرب الشعبي والأندلسي، وكذا البدوي والديوان والأغنية الملتزمة والحوزي والإنشاد والمديح.

 
عكفت مديرية الثقافة لولاية مستغانم بالتنسيق مع إدارة المسرح على تسطير برنامج ثري بالأعمال المسرحية، مما يعد إضافة إيجابية في الحقل الثقافي، وفرصة لمحبي أب الفنون لحضور مختلف العروض من مسرحيات ومونولوج ابتداءً من نهاية شهر ماي إلى غاية يوم 21 جوان من السنة الجارية. وتشارك في إحياء العروض جمعيات وتعاونيات مسرحية من ولايات سوق أهراس، الجزائر العاصمة، وهران، سيدي بلعباس، الشلف ومستغانم. ومن المسرحيات المبرمجة التي سيكون الجمهور المستغانمي على موعد مع مشاهدتها والتمتع بعروضها طيلة شهر رمضان المبارك «آه يا ليام، واستراتاج، عودة طيوشة، وما وراء الباب، أنا والمارشال، العسل المر، عدة زين الهدة وكشرودة»، إلى جانب برمجة عروض مسرحية متنوعة للثنائي سيد أحمد من مستغانم ولزرق من غليزان، وستختتم هذه الليالي بإحياء ليلة في الإنشاد من أداء المنشد بن ذهيبة بلعاليا وفرقة نور المصطفى. وسيحتضن ركح ذات المسرح من 12 إلى 16 من شهر جوان فعاليات الأسبوع الثقافي المسرحي لولايتي إيليزي وتندوف ضمن تظاهرة مستغانم عاصمة المسرح بتنظيم معرض حول تاريخ المسرح لهاتين الولايتين صورا ووثائق تجسد مختلف الأعمال المسرحية والملصقات الخاصة بالإنتاجات المسرحية والنشاطات الثقافية لمسار عدة عقود من الجهد الفني والثقافي.
 
ز. أمينة
 

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