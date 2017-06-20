نجم فرقة «فريكلان» شمس الذين عباشة:

الجمهور بحاجة لوقت لفهم أغاني فريكلان.. والشوربة والبوراك لا يفارقاني طيلة رمضان»

على هامش الحفل الذي أحيته فرقة «فريكلان» أكد شمس الدين عباشة نجم الفرقة وكاتب كلمات الأغاني التي ذاع صيتها منذ أول ظهورها لا تحدث ضجة في الوسط إلا بعد مدة زمنية تمثل فارق الزمن بين الاصدار ومدى قدرة استيعاب الجمهور لهذه الانتاجات، وعلى صعيد آخر كشف المتحدث أنه لا يفطر في رمضان المبارك إلا بوجود الشوربة والبوراك على المائدة.

بعد هذا الحفل هل هناك جولات فنية أخرى؟

هذا الحفل ضمن سلسلة حفلات خصصتها الفرقة لتكون على شاكلة جولة فنية للاحتفاء بألبومها الثاني «نوماد» والمتزامن مع سهرات رمضان المبارك، وهو ما يعد فرصة للاحتكاك والالتقاء بالجمهور المحب لهذه الفرقة الشبابية، وقد تلت هذه السهرة سهرتين سابقتين إحداها بالعاصمة والأخرى بمدينة قسنطينة، لتعود الى قاعة ابن خلدون كما سنحط رحالنا بمدينتي وهران وسطيف وتيزي وزو في اصرار منا على الالتقاء بمحبي فريكلان في هذا الشهر الفضيل، لأجل عرض أكبر عدد من أغاني الألبوم الجديد «نوماد» بعد أن احتضنت ذات القاعة أول إعلان عنه منذ بضعة أشهر مضت.

بعد شهرين عن إصدار «نوماد» كيف تقيمون هذا الجديد؟ هل أحدث ضجة معينة؟

حقيقة إن ألبومات فرقة «فريكلان» لا تحدث «البوز» مباشرة إنما تحتاج إلى وقت حتى تؤثر في جمهورها الذي بدوره في حاجة إلى وقت ليستوعب نصوص الأغاني، الموسيقى وغيرها، فالناس لحد الآن بدأت تكتشف الأغاني الجديدة للفرقة كأغنيتيّ «دنيا» و»طونيمونتانا» اللتان حققتا فارقا بالنسبة للأغاني الأخرى، كما أننا لاقينا تجاوبا من قبل الجمهور، ستتحسن بعد أشهر أكثر.

بعد ألبوم نوماد هل تحضرون لألبوم آخر جديد أم أن جمهوركم سينتظر طويلا كما حدث في الألبومين الأوّل والثاني؟

سنعمل على إصدار أغاني «سينغل» مستقبلا كوننا نصادف عراقيل في انتاج ألبومات غنائية في فترات وجيزة لأن النوع الموسيقي الذي تراهن عليه الفرقة سهل ممتنع يحتاج لدراسة معمقة وعمل مدقق.

كيف يمضي شمس الدين عباشة أيامه في رمضان؟

أمضي معظم سهراتي في العمل الليلي من خلال إحيائنا لمختلف الحفلات الفنية، ما يجعلنا نسهر لساعات متأخرة من الليل وهو ما يحول دون الاستيقاظ باكرا، كما أذهب إلى السوق لأنتقي ما تحتاجه العائلة لنجتمع على مائدة الافطار التي لا تخلو من الشوربة والبوراك اللذان لا يفارقاني مائدتي طيلة الشهر الفضيل واللذان لا أفطر في غيابهما، كما ألبي دعوات الأصدقاء والعائلة بهدف خلق جو خاص بهذا الشهر الفضيل.