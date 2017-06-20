الجمهور بحاجة لوقت لفهم أغاني فريكلان.. والشوربة والبوراك لا يفارقاني طيلة رمضان»

شريط الاخبار
أشهر منظم لرحلات الموت تروبيكو في قبضة الأمن بمطار وهران الدولي أويحيى يدعو الكوريين إلى الاستثمار بقوة في الجزائر غلق القوائم الاحتياطية في الطورين المتوسط والثانوي بعد أسبوعين ربراب يندد بمماطلة الجمارك في رفع الحجز عن آلات مشروع إيفكون شبكات إجرامية تموّل داعش ليبيا بأموال تهريب المهاجرين المغاربة عبر الجزائر إلى أوروبا ارتفاع قيمة الإنتاج الفلاحي إلى 3 آلاف مليار دج خلال 2018 ميهوبي يوضح بأن الفرنسيين لم يطعنوا في نتائج الحفريات بموقع عين بوشريط تعديل دستوري لتمديد العهدة الرئاسية بعد انتخابات السينا احذروا.. منتوجات جونسون تباع للجزائريين وتحتوي على مواد مسرطنة عدم ترشحنا لاحتضان كان 2019 لا علاقة له بغياب المنشآت غلق مجموعة بروماسيدور المنتجة لعصير أميلا أكثر من 12 مليون جزائري يرغبون في الهجرة لتحسين ظروفهم تأجيل ملف صلاح أبو محمد الرجل الثاني في القاعدةإلى جانفي المقبل الحكومة تدعو القطاعات المتخلفة لمواكبة التطور الرقمي للإدارة طلبة ينتفضون بسبب غياب الضروريات والوصاية مطالبة بالتدخل إعداد برنامج ديني اجتماعي ونفسي لمحاربة التطرف في السجون الشركة المنتجة لمسحوق أميلا تؤكد تعاونها مع المختصين لتحديد الخلل تغيير مواقع مكتتبي عدل بين الولايات غير وارد حجار يشدد على تفعيل العلاقة بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية زيارة الوزير الأول الكوري الجنوبي للجزائر فرصة لاكتساب التكنولوجيا المتطورة كناص ينفي وجود أي ديون رسمية للجزائر بالمستشفيات الفرنسية كعوان في الرياض للمشاركة في لقاء حول الإعلام العربي تنسيق وزاري لإعادة المشردين ونزلاء دور العجزة لذويهم انعقاد أكبر حدث تكنولوجي للنظام المعلوماتي والاقتصاد الرقمي مارس المقبل تمديد فترة الترشح لمسابقة القائم بالإمامة لأسبوع وزارة التجارة تُحدد أفريل 2019 آخر أجل للتّسجيل في السجل التجاري الإلكتروني فاداركو يكشف عن مصنع رابع بشراكة سويدية يوفر 1800 منصب شغل بن غبريت تتعهد بتسوية وضعية الأستاذ والفنان المسرحي بلة بومدين "فايسبوك" يجر عناصر شرطة ومواطنين إلى السجون بسبب الإشادة بـ "داعش" "تاج" يلعب أدوار "حمس" ! زمالي يعد بمنح الاعتماد لـ"أفسيو" كنقابة الأسبوع المقبل "القضاء على الإرهاب أولوية ضمن استراتيجية فعالة" الفرنسيون يطعنون في نتائج الاكتشاف .. الجزائر ليست أم الدنيا حراس السواحل توقف محاولة هجرة غير شرعية لـ14 شخصا نحو انفراج الأزمة بين عيسى والشريك الاجتماعي 140 مؤسسة جزائرية وأجنبية تعرض أجود التمور ثورة مشروع "إيفكون" بالجزائر قريبا لخلق الثروة ومناصب الشغل إدارة الجمارك ترفع التجميد عن آليات وماكنات مصنع "برندت" توقيف شقيق منفذ هجوم ستراسبورغ بالجزائر قيطوني: "سنوقف تصدير الغاز لو واصلنا بوتيرة الاستهلاك ذاتها"
  1. الرئيسية
  2. رمضانيات
  3. ليالي رمضان
  4. الجمهور بحاجة لوقت لفهم أغاني فريكلان.. والشوربة والبوراك لا يفارقاني طيلة رمضان»

نجم فرقة «فريكلان» شمس الذين عباشة:

الجمهور بحاجة لوقت لفهم أغاني فريكلان.. والشوربة والبوراك لا يفارقاني طيلة رمضان»

  06 جوان 2017 - 14:16   قرئ 389 مرة   0 تعليق   ليالي رمضان
الجمهور بحاجة لوقت لفهم أغاني فريكلان.. والشوربة والبوراك لا يفارقاني طيلة رمضان»

على هامش الحفل الذي أحيته فرقة «فريكلان» أكد شمس الدين عباشة نجم الفرقة وكاتب كلمات الأغاني التي ذاع صيتها منذ أول ظهورها لا تحدث ضجة في الوسط إلا بعد مدة زمنية تمثل فارق الزمن بين الاصدار ومدى قدرة استيعاب الجمهور لهذه الانتاجات، وعلى صعيد آخر كشف المتحدث أنه لا يفطر في رمضان المبارك إلا بوجود الشوربة والبوراك على المائدة.

 

 بعد هذا الحفل هل هناك جولات فنية أخرى؟

هذا الحفل ضمن سلسلة حفلات خصصتها الفرقة لتكون على شاكلة جولة فنية للاحتفاء بألبومها الثاني «نوماد» والمتزامن مع سهرات رمضان المبارك، وهو ما يعد فرصة للاحتكاك والالتقاء بالجمهور المحب لهذه الفرقة الشبابية، وقد تلت هذه السهرة  سهرتين سابقتين إحداها بالعاصمة والأخرى بمدينة قسنطينة، لتعود الى قاعة ابن خلدون كما سنحط رحالنا بمدينتي وهران وسطيف وتيزي وزو في اصرار منا على الالتقاء بمحبي فريكلان في هذا الشهر الفضيل، لأجل عرض أكبر عدد من أغاني الألبوم الجديد «نوماد» بعد أن احتضنت ذات القاعة أول إعلان عنه منذ بضعة أشهر مضت.

 بعد شهرين عن إصدار «نوماد» كيف تقيمون هذا الجديد؟ هل أحدث ضجة معينة؟ 

حقيقة إن ألبومات فرقة «فريكلان» لا تحدث «البوز» مباشرة إنما تحتاج إلى وقت حتى تؤثر في جمهورها الذي بدوره في حاجة إلى وقت ليستوعب نصوص الأغاني، الموسيقى وغيرها، فالناس لحد الآن بدأت تكتشف الأغاني الجديدة للفرقة كأغنيتيّ «دنيا» و»طونيمونتانا» اللتان حققتا فارقا بالنسبة للأغاني الأخرى، كما أننا لاقينا تجاوبا من قبل الجمهور، ستتحسن بعد أشهر أكثر. 

 بعد ألبوم نوماد هل تحضرون لألبوم آخر جديد أم أن جمهوركم سينتظر طويلا كما حدث في الألبومين الأوّل والثاني؟

سنعمل على إصدار أغاني «سينغل» مستقبلا كوننا نصادف عراقيل في انتاج ألبومات غنائية في فترات وجيزة لأن النوع الموسيقي الذي تراهن عليه الفرقة سهل ممتنع يحتاج لدراسة معمقة وعمل مدقق. 

 كيف يمضي شمس الدين عباشة أيامه في رمضان؟ 

أمضي معظم سهراتي في العمل الليلي من خلال إحيائنا لمختلف الحفلات الفنية، ما يجعلنا نسهر لساعات متأخرة من الليل وهو ما يحول دون الاستيقاظ باكرا، كما أذهب إلى السوق لأنتقي ما تحتاجه العائلة لنجتمع على مائدة الافطار التي لا تخلو من الشوربة والبوراك اللذان لا يفارقاني مائدتي طيلة الشهر الفضيل واللذان لا أفطر في غيابهما، كما ألبي دعوات الأصدقاء والعائلة بهدف خلق جو خاص بهذا الشهر الفضيل.

حاورته» نجيبة صيودة
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من ليالي رمضان

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات