الفنانة «نوارة» تنير ليالي رمضان بدار الثقافة لتيزي وزو

كان اللقاء بحجم كلماتها الهادفة وألحانها العذبة، وكانت الفرحة أكبر بتمكنها من رؤية جمهورها من جديد. عادت صاحبة الصوت الذي شرّف قمة «لا لا خديجة» بما أطربت به منذ نهاية الستينات. غنت الفنانة «نوارة» بدار الثقافة في تيزي وزو للوطن، للحب، للمرأة، للجمال، للأصالة وصلة الرحم فكان الاستقبال بحفاوة، امتزجت فيها الزغاريد بالتصفيقات في سهرة رمضانية استقطبت عائلات من كل نواحي المنطقة.

وطئت قدما «نوارة» منصة قاعة تعرفها كثيرا، وكررت نفس ما قالته في 2009 حين قررت العودة إلى ميدان الغناء من جديد بعد إلحاح كبير من جمهورها الذي لم يهضم قرار اعتزالها المفاجئ، لتقول نهاية الأسبوع الماضي مخاطبة الحضور «أحب الغناء في هذه القاعة وبهذه المدينة التي تعرف قيمة الفن وأرجعتني إليه بعد سنين من الصمت. تشاء الأقدار أن أغني فيها من جديد بعد نجاح العملية الجراحية التي استعدت إثرها حاسة البصر. أقتسم اليوم الفرحة معكم لأنني غنيت مؤخرا هنا ولم أر أي واحد منكم وحز الأمر في نفسي كثيرا يومها»، قبل أن تشرع في تصفح روائع كتب أشعارها ووضع ألحانها كبار الفن الجزائري من المايسترو «شريف خدام»، الشاعر «بن محمد»، والفنان «حميد مجاهد»، ليعلو صوت «نوارة» باستخبار «أشحال يفرن ذي سرّيم» (كم أخفيت من أسرار)، متسلقة عبر كلماتها قمم «جرجرة» قبلة الصمود أمام المستعمر خلال سنين الثورة وسحر الخالق الأبدي في طبيعة خلابة تغذي إلهام أمثالها من أهل الفن، وتتوالى العناوين من «أوين يوران» (مكتوبي)، «أك وصيغ أ مّي» (وصية لابني)، «أوين إروجاغ أطاس» (طول الانتظار)، «ثشنام أك أف زين-يو» (تغنيتم بجمالي)، ولم تنس القديرة نوارة الوفاء للأرض بأداء أغنية «ثاكميشث بواكال» (حفنة تراب)، كما استذكرت روح المتمرد الراحل «معطوب الوناس» باستخبار لإحدى أغانيه، وحملت عنوان «إمطاون-يو» (دموعي). تحت أنظار بعض المشرفين على الشؤون المحلية لتيزي وزو ومديرة الثقافة نبيلة قومزيان، إلى جانب مدير مستشفى «نذير محمد» بالولاية زيري عباس، أطربت «زهية حميزي» (الاسم الحقيقي للفنانة نوارة) الحاضرين لمدة ساعة من الزمن، لتبقى قامة في فن ودعته أسماء من ذهب وما زال يحتفظ بأمثالها نكاية في زارعي الرداءة. وقبل اختتام السهرة كرّم والي تيزي وزو محمد بودربالي الفنانة، وظهر التأثر جليا على وجهها من هذه الالتفاتة، فكان البرنوس خير هدية لامرأة كبيرة بفنها وتظل غالية على أوفيائها.